Stuttgart srušio klub bivšeg HNL-ovca i izborio polufinale DFB-Pokala

Reuters / Fabian Bimmer via Guliver Image

U četvrtfinalu DFB-Pokala Stuttgart je gostovao kod drugoligaša Holstein Kiela za koji igra bivši igrač Varaždina Ivan Nekić. Dugo je na semaforu stajalo 0:0, ali je na kraju prvoligaš iz Stuttgarta slavio s 3:0.

Na prvi pogodak trebalo se čekati do 56. minute kada je Deniz Undav pogodio za vodstvo Stuttgarta, Taj rezultat stajao je na semaforu do 89. minute kada je strijelac Undav ovaj put bio u ulozi asistenta. Njegova lopta pronašla je Chrisa Fuhricha koji je pogodio za 2:0.

Treći pogodak na utakmici pao je u 92. minuti kada je mrežu domaće ekipe zatresao Atakan Karazor. Tako je susret završio s uvjerljivih 3:0 iako je sve do 56. minute Kiel držao “nulu”. Hrvatski branič Ivan Nekić igrao je do 85. minute.

Ovom pobjedom je Stuttgart postao drugi polufinalist DFB-Pokala. Prvi polufinalist postao je Bayer Leverkusen koji je u utorak bio bolji od St. Paulija s 3:0.

Sljedećeg tjedna, 10. i 11. veljače, odigrat će se preostala dva četvrtfinala. Prvo će Hertha u Berlinu ugostiti Freiburg u utorak, a onda će u srijedu Bayern na Allianz Areni dočekati RB Leipzig.