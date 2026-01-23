VIDEO / Pogledajte kako je bivši HNL-ovac zabio svoj drugi gol u ‘Cvajti’

Bivši igrač Varaždina Ivan Nekić zabio je krajem prvog dijela za povećanje vodstva 2:0 svog Holstein Kiela u gostima kod Arminije Bielefield u sklopu 19. kola 2. Bundeslige. Nekiću je to drugi gol u Cvajti, a iz Varaždina je u Holstein Kiel stigao prije godinu dana. Pogledajte novi gol glavom nakon ubačaja iz kornera hrvatskog braniča u Njemačkoj!

