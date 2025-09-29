Bitka za ZNS: Ima li Svetina većinu? Oporba najavljuje rušenje kvoruma!

Podijeli :

Dinamo, Rudeš i Kustošija su glasno rekle da žele promjene u vrhu Zagrebačkog nogometnog saveza. Vidjet ćemo koliko imaju istomišljenika i hoće li predsjednik ZNS-a ostati na vlasti

Tomislav Svetina, predsjednik ZNS-a za ponedjeljak 29. rujna u 18 sati sazvao je izbornu Skupštinu ZNS-a. Takva vijest zatekla je mnoge klubove jer je prvotno predviđeno da će izbori biti na proljeće 2026. godine. Ono što je još više zateklo klubove je način na koji su sazvani izbori. Glavni tajnik HNS-a, koji je godinama priklanjao ‘pobjedničkim’ stranama svjestan je da bi gubitkom vlasti u najvećem županijskom nogometnom savezu na neki način počeo gubiti i ugled koji je imao u društvu ljudi koji su vodili nogomet protekla dva desetljeća.

Dinamo je podigao glas, poslavši priopćenje u kojem ne podržava takvu odluku prvog čovjeka ZNS-a, te kako od kluba iz Maksimirske 128 nema podršku. Rudeš je u toj kampanji preuzeo ulogu lidera, nakon što je očito kohabitirao s Dinamom. Iz Kustošije ih je podržao Andy Bara, nogometni agent koji je ovog ljeta dosta surađivao s Dinamom (čitaj: Varela). Iako je to na prvu bio nemoguć spoj, novi savez se ujedinio u borbi protiv istog neprijatelja.

Kako doznajemo, najtrofejniji hrvatski klub je odlučio napraviti i korak više. Nakon što su dobili poziv na spomenutu skupštinu, iz Dinama su odlučili da se na njoj neće pojaviti. Kako su i naveli u priopćenju prije dva dana, sa ZNS-om koji ovako funkcionira ne dijele vrijednosti i ne žele sudjelovati u njegovom radu.

Nekoliko dana prije Skupštine pojavila se informacija da DORH provodi izvide je li sjednica sazvana legitimno i je tu prvi čovjek ZNS-a napravio manevar koji nije u skladu sa zakonom.

“Dakle, ovo što se danas provlači kao teza… Svatko svakoga može kazneno prijaviti. Dakle, nikakvi izvidi se ne događaju, ništa se po tom pitanju ne radi. Ovi natpisi i članci koji se pojavljuju su prije svega u svrhu destabilizacije i prljavih rabota, činjenica je da se pokušava destabilizirati ljude koji su dali svoju podršku. Ja vjerujem da u tome neće uspjeti”, rekao je Svetina.

Dio klubova smatra da čelnici Saveza nisu htjeli da zastupnici znaju da se moraju pojaviti na skupštini, a priča sa sjednice i naknadna pritužba Rudeša otkriva potencijalni razlog. Aktualni statut ZNS-a donesen je 28. ožujka 2024. godine. U njemu je izmijenjen članak pod brojem 49. koji propisuje uvjete pod kojima se netko može kandidirati za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. Potrebno je i dalje imati podršku (potpisanu i ovjerenu) od barem deset klubova (ukupno 60 klubova djeluje u ZNS-u), ali je dodan uvjet da kandidat za predsjednika mora biti prisutan na sjednici skupštine na kojoj je objavljena izborna skupština.

Svetina je donedavno figurirao kao favorit, i to popriličan, no situacija se u nekoliko dana stubokom promijenila. Mnogi klubovi koji su mu potpisom u kandidaturi dali povjerenje sada mu okreću leđa. Vrijedi istaći da potpis nije obvezujući i da klubovi, odnosno njihovi delegati mogu promijeniti mišljenje