Tomislav Svetina: ‘Prljave su to rabote, nikakvi izvidi se ne događaju’

Predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje se osvrnuo na pitanja o izborima u ZNS-u.

Kandidirao se za novi mandat na čelu organizacije, a gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je odgovarao na pitanja o nadolazećim izborima i situaciji u ZNS-u.

Na pitanje zašto su izbori zakazani već za idući ponedjeljak, rekao je:

“Provlači se teza da su se isforsirali, a odluka je donesena na Izvršnom odboru koji je mjesto na kojem se takve odluke donose.”

O tome zašto je tema izbora uvrštena pod točku razno, Svetina je komentirao:

“Možemo razgovarati o nekoj širini i transparentnosti, to je uvijek u oku promatrača.”

Na dodatno pitanje zašto je odluka o Izbornoj skupštini došla pod razno, odgovorio je:

“Sazvana je sjedica, na Izvršnom odboru se raspravljalo, bila je diskusija, glasalo se i većina je bila za to da se ide u izvanrednu Skupštinu.”

O razlozima što izbori nisu ostavljeni za kasniji termin izjavio je:

“Postoji više razloga, od toga da ima nepovjerenja članova Saveza prema meni, do grupiranja nekih drugih. Mislim da je i puno jednostavnije da se to riješi programima upravo u ovo doba kad klubovi nisu opterećeni borbom za naslove ili ostanak.”

Na pitanje bi li izbori u proljeće opteretili klubove, dodao je:

“Primarni razlog je taj da se odredi povjerenje, da li postoji ili ne.”

Govoreći o podršci Dinama, kazao je:

“Ovako ću reći. Treći je ovo put, prvi put sam bio u sukobu sa Zdravkom Mamićem, drugi put također. Zagrebački nogometni savez je otvoren i on uživa svu podršku. Dinamo i Lokomotiva igraju u svim kategorijama isto, mi sve sufinanciramo.”

Na upit je li ga kontaktirao DORH zbog prijave, izjavio je:

“Ne. Nikakvi izvidi se ne događaju, ti članci su prije svega u svrhu destabilizacije, prljave su to rabote, ali ja vjerujem da u tome neće uspjeti.”

S obzirom na to da ga Dinamo, Rudeš i Kustošija ne podržavaju, Svetina je podsjetio:

“I u nekom prethodnom periodu Dinamo nas nije podržavao.”

O kontaktu sa Zvonimirom Bobanom rekao je:

“Jesmo, kratko oko nekih tema, a onda je izašlo Dinamovo priopćenje. Ja vjerujem da ćemo u budućnosti razgovarati.”

Govoreći o kandidaturama, dodao je:

“Po postojećem Statutu, svatko se može kandidirati. Mogao je i Dinamo dati svog kandidata i zaista mi je žao, meni bi bilo puno ugodnije da pričamo tu s kandidatima o programima.”

Na kraju se osvrnuo i na izjave Ljube Pavasovića Viskovića:

“Već smo se više puta očitovali na to. Izvršni odbor HNS-a mi je dao podršku i ne mislim se povući.”