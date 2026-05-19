Bišćan blizu novog angažmana, direktor kluba potvrdio: ‘Među kandidatima su on i Yaya Toure’

xNOUSHADx via Guliver

U užem krugu od pet kandidata prvi favorit za preuzimanje klupe je Igor Bišćan.

Slovan Bratislava je u potrazi za novim trenerom, a jedan od kandidata je Bišćan. Kako piše ŠPORT.sk, glavni konkurent mu je legendarni nogometaš Yaya Toure.

Generalni direktor Slovana Ivan Kmotrík mlađi za klupsku je stranicu pojasnio u kojoj je fazi potraga za novim trenerom.

“U završnoj smo fazi odabira novog glavnog trenera prve momčadi. To pitanje želimo riješiti do kraja ovog mjeseca. Imamo još dovoljno vremena, pripreme počinju između 10. i 15. lipnja. Kod ovako važne odluke za cijeli klub potrebno je temeljito pristupiti odabiru i pregovorima te razmotriti sve aspekte”, izjavio je Kmotrík.

Potvrdio je i da su neka od medijskih nagađanja točna.

“Jučer i danas sam imao sastanke na tu temu izvan Slovačke, a novi su planirani tijekom tjedna. Mogu potvrditi da su imena koja se spominju u medijima, Igor Bišćan i Yaya Toure, u našem najužem krugu od pet kandidata. S Fernandom Torresom, koji se također spominjao, trenutno ne pregovaramo.”

Bišćan je kao trener vodio Olimpiju iz Ljubljane, Rijeku, hrvatsku U-21 reprezentaciju, Dinamo Zagreb te saudijski Al-Shabab i katarski Al-Ahli. Bez angažmana je od studenog prošle godine.

Slovan je osam godina u nizu prvak Slovačke pa ga iduće sezone čekaju i kvalifikacije za Ligu prvaka. Tamo je na posudbi iz Rijeke i Niko Janković.