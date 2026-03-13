Ništa i od Bišćana i Bjelice, evo tko je preuzeo Celje

Podijeli :

Maciej Rogowski via Guliver

Novi trener Celja je portugalski stručnjak Vitor Campelos.

Portugalac je svoje iskustvo gradio angažmanima u Mađarskoj, Portugalu i Saudijskoj Arabiji. Zanimljivo, njegov dolazak već je neko vrijeme očekivan u Sloveniji.

Portal Ekipa prenio je kako je informacija o Campelosu kao nasljedniku poznata već nekoliko dana, ali zbog očuvanja mira u Celju uoči važnog europskog izazova nisu htjeli objaviti vijest do završetka utakmice s grčkim klubom.

To potvrđuje i činjenica da je Campelos uživo pratio sinoćnju utakmicu Celja u društvu predsjednika kluba Valerija Kolotila.