Bild o Vuškoviću: Oproštaj sa suzama

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Jedna posebna utakmica igra se danas od 15.30 sati u sklopu 34. kola Bundeslige.

Bayer Leverkusen na domaćem terenu dočekuje HSV (Sport Klub 1), za kojeg će svoju posljednju utakmicu odigrati hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

Hrvatski stoper je ove sezone odigrao 29 utakmica za klub iz Hamburga te je pritom postigao čak šest golova i dodao jednu asistenciju.

“Svi smo odradili dobar posao. Zadovoljan sam kako je sve ispalo, bolje nisam mogao ni zamisliti. Mislim da je ovo bila dobra godina za mene. Suigrači, stručni stožer i navijači puno su mi pomogli. I kad bih pogriješio, stali bi uz mene i gurali me naprijed”, poručio je Vušković za službenu stranicu kluba.

Njemački Bild uoči posljednje utakmice Vuškovića u HSV-u piše u tekstu s naslovom: “Oproštaj sa suzama Vuškovića”.

Istaknuli su njegovu dominaciju u vidu statistike jer je sa 69,9 posto dobivenih duela, Vušković je najbolji igrač lige u toj kategoriji. Još je dominantniji u zraku, gdje je osvojio 74 posto duela, a tu je također na vrhu ljestvice.

Na četiri od šest utakmica u kojima je Vušković postigao svoje golove na tribinama je bila prisutna njegova obitelj, odnosno otac Daniel, majka Sanja i brat Mario.

“Izgleda da su mi oni neka vrsta talismana. HSV nam kao obitelji doista puno znači. Ovo je naš drugi dom”, zaključio je mladi stoper.

