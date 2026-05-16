Evo gdje možete gledati ludi rasplet u Bundesligi: Tko će u Europu, a tko ispada?

Podijeli :

nordphotoxGmbHx xBratic via Guliver

Bundesligu pratite ekskluzivno na Sport Klubu.

Danas od 15.30 sati igra se devet okršaja u Bundesligi u sklopu posljednjeg, 34. kola. Bayern je već osigurao titulu prvaka, ali još se ne zna tko će sve popuniti europska mjesta. Također, tri posljednja kluba imaju isti broj bodova, a dva moraju ispasti u 2. Bundesligu.

POVEZANO Gegenpressing: Freiburg je napravio čudo u EL, Heidenheimov ostanak bi bio još veće

Treći će se barem privremeno spasiti i osigurati dvije utakmice doigravanja s trećeplasiranim sastavom Cvajte.

Dok su Borussia Dortmund Nike Kovača (drugo mjesto) i RB Leipzig (treće mjesto) mirni što se tiče plasmana u Ligu prvaka, za preostalu četvrtu poziciju bore se tri momčadi. Stuttgart i Hoffenheim izjednačeni su sa 61 bodom, a u igri je i šesti Bayer Leverkusen s 58 bodova. Zbog pet golova prednosti u gol-razlici, Stuttgart drži sve u svojim rukama uoči gostovanja kod Eintracht Frankfurta u zadnjem kolu.

Sedmo mjesto u Bundesligi znači ulazak u Konferencijsku ligu, a mogu ga dohvatiti tri kluba jer uoči posljednjeg kola Freiburg ima 44 boda, a Eintracht i Augsburg 43.

U posljednjem kolu Bundeslige prvi put tri kluba imaju isti broj bodova (26): Wolfsburg, Heidenheim i St. Pauli. Wolfsburg je 16. i trenutno u najboljoj poziciji za ostanak kroz doigravanje zbog bolje gol-razlike (-26), dok Heidenheim i St. Pauli imaju -29.

Wolfsburg gostuje kod St. Paulija u Hamburgu, a Heidenheim dočekuje Mainz. Pobjeda Wolfsburga sigurno šalje St. Pauli u drugu ligu. Remi Wolfsburgu također odgovara, osim ako Heidenheim pobijedi Mainz. Najveća drama nastaje ako i St. Pauli i Heidenheim pobijede – tada Wolfsburg pada na zadnje mjesto, a o 16. poziciji odlučuje gol-razlika. St. Pauli može ostati samo ako pobijedi Wolfsburg i pritom ostvari bolji rezultat od Heidenheima protiv Mainza.

Parovi 34. kola Bundeslige:

Bayern München – Köln (Sport Klub 8)

Bayer Leverkusen – HSV (Sport Klub 1)

Eintracht Frankfurt – Stuttgart (Sport Klub 12)

Freiburg – RB Leipzig (Sport Klub 7)

Werder – Borussia Dortmund (Sport Klub 11)

Borussia Mönchengladbach – Hoffenheim (Sport Klub 6)

Union Berlin – Augsburg (Sport Klub 7)

St. Pauli – Wolfsburg (Sport Klub 10)

Heidenheim – Mainz (Sport Klub 7)

Multiprijenos je na Sport Klubu 7.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.