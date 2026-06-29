Bielsa se obrušio na Urugvajce: ‘Ostavili ste me samog!’

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Danilo Fernandes Fotoarena via Guliver

Urugvaj je neslavno ispao već u skupini na Svjetskom prvenstvu.

Samim time to je i kraj mandata Marcela Bielse na klupi urugvajske reprezentacije.

Prema navodima urugvajskih medija, Bielsa je prije odlaska iz reprezentativnog kampa u Playa del Carmenu okupio momčad te otvoreno progovorio o svemu što se događalo tijekom turnira. U jednom trenutku igračima je navodno poručio:

“Ostavili ste me samog!”

Atmosfera na sastanku bila je iznimno teška, a navodno su se na meti izbornikovih kritika našli pojedini ključni reprezentativci. Među njima se spominje i Federico Valverde, za kojeg urugvajski mediji tvrde da je narušio odnos s Bielsom nakon što je nezadovoljstvo zbog zamjene pokazao tijekom ključne utakmice protiv Španjolske.

Igrači su, doznaju urugvajski mediji, pognutih glava slušali govor sad već bivšeg izbornika te su se nakon toga u tišini razišli. Nikome nije bilo svejedno…