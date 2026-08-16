Samo na SK: Nedjelja za romantičare, La Liga donosi spektakl povratnika i Žute podmornice

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Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver

Nakon sjajne subote u kojoj je počela sezona, nedjelja nam donosi nove dvije utakmice uzbudljive, nove sezone La Lige.

Prvu utakmicu dana igrat će kultni Racing Santander, povratnik u elitni rang španjolskog nogometa i sjajni Villarreal. Žuta podmornica je prošlu sezonu završila na spektakularnom trećem mjestu i još jednom će igrati Ligu prvaka. Ovdje su veliki favoriti. Utakmica je od 17 sati na našem SK4 kanalu, a kroz nju će vas voditi Ivan Hodoba.

Nakon toga imamo duel dvije velike momčadi iz španjolskih velegradova. Klubovi ‘iz sjene’ Barcelone i Valencije otvorit će sezonu u kojima su očekivanja puno viša nego prošle godine. Igraju naravno Espanyol i Levante. Espanyol je završio na 11. mjestu prošle godine, a Levante je jedva izbjegao relegaciju te je završio 16. Utakmica je na rasporedu od 19 sati, a možete je pratiti na našem SK1 kanalu. Komentator je Zoran Grgić.