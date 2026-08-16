Bivši hajdukovac asistirao u dramatičnoj pobjedi u talijanskom Kupu

Podijeli :

(AP Photo/Andrew Medichini) via Guliver Image

U nedjelju navečer nastavilo se prvo kolo talijanskog Kupa gdje se sudjelovao i hrvatski nogometaš Domagoj Bradarić. Njegova Hellas Verona je u dramatičnom susretu s Entellom slavila nakon boljeg izvođenja penala 2:2 (3:2).

Povremeni hrvatski reprezentativac Bradarić je u ovoj utakmici dao svoj obol. On je asistirao za gol Amina Sarra za 2:1. Osim Sarra za Veronu je gol zabio Mattia Compagnon dok su za Entellu zabili Bernat Guiu i Andrea Franzoni koji je pogodio u 85. za odlazak u raspucavanje penala.

Tamo je Verona bila bolja s 3:2 te je tako izborila šesnaestinu finala Kupa gdje će igrati s Cagliarijem.

Bradarić je igrao do 81. minute kada je Verona još uvijek vodila s 2:1. Lijevi bek je inače u Hajduku bio od 2007. do 2019. godine.