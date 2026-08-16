Hajduk doveo mladog talenta Osijeka, bio je i u mladoj hrvatskoj reprezentaciji

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je doveo Franka Vidovića, 15-godišnjeg napadača koji u Split stiže iz Osijeka. Riječ je o jednom od zapaženijih hrvatskih nogometaša svog godišta, a iza njega je vrlo efikasna sezona. U Prvoj NL pionira prošle je sezone bio treći najbolji strijelac s 16 pogodaka u 26 nastupa. Ispred njega bili su Dinamov Gabriel Hrmić s 33 gola i Hajdukov Tome Vukas s 19.

Vidović je rođen 8. kolovoza 2011. godine u Vukovaru, a u Osijekovu nogometnu školu stigao je još 2018. godine. Gotovo cijelo dosadašnje nogometno odrastanje proveo je u Gradskom vrtu, a potom na Opus Areni, gdje je vrlo rano pokazao golgeterski potencijal.

Još 2022. godine proglašen je najboljim igračem turnira “Đakovo igraj”, na kojem je u dresu Osijeka zabijao praktički u svakoj fazi natjecanja.

Njegova efikasnost nije bila prolazna pojava. Prema službenim podacima HNS-a, Vidović je u sezoni 2023./24. u regionalnoj ligi mlađih pionira postigao čak 52 gola u 28 utakmica. U sljedećoj sezoni, među starijim pionirima, zabio je 12 pogodaka u 18 nastupa.

Prošle sezone napravio je iskorak i na nacionalnu razinu. Za Osijek je u svim natjecanjima upisao 30 nastupa i 18 pogodaka, uključujući 16 golova u Prvoj NL pionira. Kada se zbroje njegove posljednje tri sezone, Vidović je stigao do impresivne brojke od 82 pogotka u 76 utakmica.

Njegove igre privukle su pažnju i Hrvatskog nogometnog saveza. U travnju je bio među šestoricom Osijekovih pionira pozvanih u hrvatsku U-15 reprezentaciju za prijateljski susret protiv Mađarske. HNS ga na svojoj službenoj stranici vodi kao napadača, a Hajduk je njegovim dolaskom dobio još jednog mladog igrača s vrlo dobrim golgeterskim brojkama.

Detalji njegova odlaska iz Osijeka zasad nisu službeno objavljeni, no lokalni portal SiB još je sredinom srpnja pisao o odlasku nekoliko talentiranih igrača iz osječke škole nogometa. Među njima je naveo i Vidovića, uz informaciju da s njim iz kluba odlazi i njegov otac, koji je radio kao trener u Osijekovoj akademiji.

Prema istom izvoru, Hajduk je Vidovićevu ocu pronašao angažman na trenerskoj poziciji u svom partnerskom klubu Adriaticu. SiB također navodi da Osijek za odlazak mladog napadača nije dobio klasičnu transfernu odštetu.