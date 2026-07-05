Bennacer na Maksimiru i iduće sezone? Ovaj potez budi nadu navijača Dinama

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Alžirski veznjak Ismael Bennacer ponovno je u potrazi za novom sredinom nakon što je završila njegova posudba u Dinamu.

Hrvatski prvak imao je opciju otkupa ugovora za 10 milijuna eura, no u Maksimiru su odlučili da je neće aktivirati, pa se Alžirac službeno vratio na platnu listu AC Milana.

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Bennacer je stigao u Dinamo u rujnu 2025. godine kao veliko, zvučno pojačanje u smiraj ljetnog prijelaznog roka. Prije toga je bio na posudbi u Marseilleu, no teška ozljeda koljena iz 2023. godine trajno mu je usporila karijeru od koje se na elitnoj razini još uvijek pokušava potpuno oporaviti.

U Milanu je veznjak pod ugovorom do lipnja 2027. godine, no novi trener Rossonera Ruben Amorim jasno mu je poručio da na njega ne računa u slaganju nove momčadi.

Kako javljaju insajder Fabrizio Romano i portal MilanNews, Alžirac je odlučio uzeti stvar u svoje ruke kako bi ubrzao odlazak sa San Sira.

Prekinuo je suradnju s bivšim zastupnicima i potpisao za novu menadžersku agenciju Lian Sports Group, iza koje stoji poznati moćnik Fali Ramadani, koji je u prošlosti imao uspješne suradnje s Dinamom. Između ostalog, radio je na dovođenju Marka Roga iz Splita 2015. godine te transferu Ante Ćorića u Romu 2018. godine.

Sve to budi nadu navijača Dinama da bi i iduće sezone u modrom dresu mogli gledati fantastičnog veznjaka koji je, ipak, u proteklog godini ostao ‘dužan’ zbog male minutaže uslijed obnovljene ozljede.

Najveća prepreka i dalje je novac. Šanse za njegov povratak ostaju na razini navijačke nade jer je cilj jasan: nova agencija ima zadatak pronaći klub koji je spreman platiti odštetu i preuzeti njegovu visoku plaću.

Najbolje čemu se na Maksimiru mogu nadati jest da bi ga na San Siru u nedostatku ponuda pustili za znatno manji iznos (ili na novu posudbu) kako bi se oslobodili njegovih visokih primanja, a Bennacer bio spreman pristati na osjetno manju zaradu. Procjenjuje se da u Milanu ima neto plaću od 4 milijuna eura godišnje (što s bonusima seže i do 4,2 do 4,5 milijuna eura).

“Želimo zadržati Bennacera, no čekamo da on prvo riješi svoj ugovorni status s Milanom. Ako se uspije dogovoriti s Rossonerima, smatramo da bismo za njega bili idealna sredina za nastavak karijere”, izjavio je Boban prije dva tjedna za talijanske medije.