Boban želi zadržati Bennacera, iako Dinamo neće platiti 10 milijuna eura: ‘Čekamo da riješi svoj status s Milanom’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Alžirski nogometaš Ismael Bennacer još uvijek bi mogao ostati u Dinamu i nakon isteka posudbe, iako zagrebački klub ne planira iskoristiti klauzulu prema kojoj bi ga trajno doveo za 10 milijuna eura.

Takav scenarij naznačio je predsjednik Dinama Zvonimir Boban, koji je tijekom svog rada u Milanu sudjelovao u dovođenju alžirskog reprezentativca te ga i dalje smatra važnom figurom zagrebačke momčadi.

“Želimo zadržati Bennacera, no čekamo da on prvo riješi svoj ugovorni status s Milanom. Ako se uspije dogovoriti s Rossonerima, smatramo da bismo za njega bili idealna sredina za nastavak karijere”, izjavio je Boban za talijanske medije, prenosi La Gazzetta dello Sport.

Prilikom prošlogodišnjeg dolaska u Zagreb dogovorena je mogućnost otkupa ugovora, no Dinamo ju neće aktivirati. Bennacer tijekom sezone nije imao značajniju ulogu te je skupio 19 nastupa u domaćim natjecanjima, ali Boban i dalje cijeni njegove kvalitete te ga želi zadržati bez plaćanja odštete.

Veznjak ima ugovor s Milanom do ljeta sljedeće godine i zarađuje približno četiri milijuna eura neto po sezoni. U dresu talijanskog velikana nije nastupio već oko godinu i pol, a posljednji put igrao je početkom veljače 2025. godine. Zbog toga se kao jedna od mogućnosti spominje i prijevremeni rastanak dviju strana, premda će Milan najprije pokušati pronaći kupca za igrača.

Bennacer je na San Siro stigao 2019. godine upravo uz podršku Bobana, koji ga je tada želio dovesti u klub. Hoće li njih dvojica ponovno surađivati i sljedeće sezone, ovisit će ponajprije o odluci koju će Milan donijeti u narednim tjednima.