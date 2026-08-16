UŽIVO OD 21: Hajduk u Gorici lovi prvu HNL pobjedu sezone

Hajduk je u četvrtak pobjedom od 4:0 izborio play-off Konferencijske lige čime je nastavio uspješno europsko ljeto. Međutim, domaće prvenstvo im nije krenulo toliko uspješno pa nakon dva kola imaju tek jedan bod. Svejedno je to bolje od njihovog idućeg protivnika Gorice kod koje gostuju od 21 sat večeras. Tekstualni prijenos te utakmice pratite na Sport Klubu.
15:49
Hoće li Garcia rotirati?
Hajduk ove sezone ima utakmicu svaka tri dana pa Gonzalo Garcia mora pronaći pravi način za odmoriti igrače. Tako je protiv Žalgirisa poštedu dobio Rokas Pukštas, a isto tako i Šimun Hrgović. Za očekivati je da će se taj dvojac vratiti u prvi sastav kao i Michele Šego koji je dobio posljednjih 20 minuta u utakmici s litavskim predstavnikom.
15:46
Tko sudi?
Utakmicu u Turopolju od 21 sat sudit će Patrik Pavlešić koji je već sudio utakmice ove dvije momčadi. Bilo je to 24. listopada 2025. godine kada je Hajduk u Turopolju slavio s 3:1. Osim toga, Pavlešić je imao povijest s Hajdukom jer su se Bijeli požalili na njegovo suđenje u utakmici s Osijekom.
15:45
Kako je Gorica igrala u prva dva kola?
Gorica je u prvom kolu izgubila od Osijeka 2:0 iako su prema kladionicama bili blagi favoriti. Međutim, predstave Osijeka u prva tri kola pokazuju kako je to bilo promašeno jer su Bijelo-plavi sada već na devet bodova. Što se tiče drugog kola, Gorica je tada izgubila od Lokomotive s 3:1 te je ekipa Marija Carevića i dalje bez bodova nakon prva dva kola. Jedine lošije ekipe od njih su Rudeš i Slaven Belupo koji nakon tri kola nemaju nijedan bod.
15:43
Kako je Hajduk igrao u prva dva kola?
Hajduk je u prvom kolu izgubio od Varaždina s 2:1 iako je Marko Livaja imao kazneni udarac u 90. minuti za 2:2. Međutim, Josip Silić mu je obranio pokušaj i tako donio pobjedu svojem klubu. U drugom kolu su Bijeli vodili sve do 95. minute protiv Istre 1961, no loša reakcija u obrani koštala ih je prve pobjede pa na kontu nakon dva kola imaju tek jedan bod.
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