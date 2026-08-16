UŽIVO OD 21: Hajduk u Gorici lovi prvu HNL pobjedu sezone

Gorica je u prvom kolu izgubila od Osijeka 2:0 iako su prema kladionicama bili blagi favoriti. Međutim, predstave Osijeka u prva tri kola pokazuju kako je to bilo promašeno jer su Bijelo-plavi sada već na devet bodova. Što se tiče drugog kola, Gorica je tada izgubila od Lokomotive s 3:1 te je ekipa Marija Carevića i dalje bez bodova nakon prva dva kola. Jedine lošije ekipe od njih su Rudeš i Slaven Belupo koji nakon tri kola nemaju nijedan bod.