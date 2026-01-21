Beljo: Planiram prekinuti sušu protiv Rumunja

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

FCSB stiže sutra na Maksimir...

Dinamov napadač Dion Drena Beljo najavio je dolazak rumunjske delegacije na Maksimir. Beljo je Europsku ligu otvorio u Maksimiru dvama golovima protiv Fenerbahčea, a potom više nije zabijao.

“Njihova situacija nije u skladu s mjesto na ljestvici, imaju puno više kvalitete nego što govori ljestvica prvenstva. Svjesni smo toga i znamo da nas čeka teška utakmica, ali vjerujemo u našu pobjedu”, rekao je Beljo koji se osvrnuo na svoju slabiju formu u ovom natjecanju.

VEZANA VIJEST Kovačević: Bili smo i mi u situaciji u kojoj su Rumunji. Jakirović? Tako je on odlučio

“Naravno da planiram prekinuti sušu, to mi je želja, motivacija. Svi želimo pokazati Dinamo u najboljem svjetlu u Europi, to nam je želja i u ovoj utakmici.”

Otkrio je i plan za sutrašnjeg protivnika.

“Za napadače su uvijek najbitniji golovi, to donosi pobjede. Nadam se da ću zabiti, ako ću igrati, ili netko drugi, svejedno. Ako budemo na svojem maksimumu, ako ih budemo pritiskali visoko, imali posjed, vjerujem da će nam to donositi prilike. Imamo izuzetno kvalitetan napad i možemo im stvariti probleme na više načina.”