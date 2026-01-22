Beljo najavio, Beljo isporučio: Možda nam ovo i neće biti dovoljno. Možemo se sa svakim natjecati

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dion Drena Beljo prekinuo je sušu u Europskoj ligi...

Kao da je znao da će ovo biti njegova večer. Beljo je krenuo s dva gola u pobjedi protiv Fenerbahčea u ovom natjecanju, a ono što je najavio na press konferenciji to je i isporučio večeras na Maksimiru. Dva gola i suša je prekinuta…

“Dobro smo ušli u utakmicu, ali smo u 15-20 minuta izgubili kontrolu, igrali su dobar visoki pritisak. Uspostavili smo kontrolu u drugom poluvremenu. Prilagodili smo se u drugom poluvremenu na visoki pritisak i zasluženo pobijedili. Kad je zaleđen teren, dosta je teže kombinirati po podu, što je njima odgovaralo.

Ali ekipa smo s više kvalitete i to smo pokazali. Mi napadači živimo od golova. Drago mi je kad zabijem, ali i kad netko od suigrača zabije. Možda nam ovo i neće biti dovoljno. Morat ćemo ići u Dansku po pobjedu, barem po bod. Možemo se sa svakim natjecati. Tko god dođe na Maksimir, neće mu biti ugodno”, rekao je Dion Drena Beljo