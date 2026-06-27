Belgija i Egipat u šesnaestini finala, nepovoljan remi za Hrvatsku

Nogometaši Belgije plasirali su se kao prvoplasirani iz skupine G nakon što su u zadnjem kolu svladali Novi Zeland s 5-1 (1-0), a nokaut fazu je izborio i Egipat, koji je u Seattleu odigrao 1-1 s Iranom, koji još ima šansu proći dalje kao trećeplasirani.

Belgijanci su u Vancouveru svladali Novi Zeland s 5-1 pogocima Leandra Trossarda (28, 50), Kevina de Bruynea (66), Romelua Lukakua (86) i Alexisa Saelemakersa (90+4). Gol za Novi Zeland zabio je Elijah Just (84). Crveni Vragovi će u šesnaestini finala igrati s Australijom.

U Seattleu, Egipćani su poveli golom Mahmouda Sabera već u 6. minuti, a Iranci su u 11. minuti dobili kazneni udarac kojeg je pucao Mehdi Taremi, ali mu je vratar Oufa Shoubir obranio. Samo tri minute kasnije izjednačio je Ramin Rezzaian.

I Belgija i Egipat imaju po pet bodova, Iran je treći s gol-razlikom 3-3, dok je Novi Zeland eliminiran s jednim osvojenim bodom. Ovaj remi potencijalno je loša vijest za Hrvatsku koja također ima tri boda, a večeras (23 sata) igra s Ganom.