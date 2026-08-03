Pogačar ponovno na Vuelti nakon sedam godina

Slovenski biciklist Tadej Pogačar, peterostruki pobjednik Tour de Francea, nastupit će na utrci Vuelta a España, koja se održava od22. kolovoza do 13. rujna, prvi put nakon 2019. godine, objavila je u ponedjeljak na platformi X njegova momčad UAE-Emirates.

“Istina je, vraća se. Tadej Pogačar potvrđen za Vueltu”, napisali su iz momčadi UAE objavljujući popis vozača koji sudjeluju u utrci.

Vuelta a España posljednja je od triju velikih biciklističkih utrka (Grand Tour) koja nedostaje u životopisu ovog 27-godišnjeg slovenskog biciklista, koji je pet puta osvojio Tour de France (2020., 2021., 2024., 2025., 2026.), jednom Giro d’Italia (2024.) te dvaput Svjetsko prvenstvo (2024., 2025.).

“S velikim zadovoljstvom objavljujem da se vraćam na Vueltu. To je bila moja prva velika utrka (Grand Tour) 2019. godine i ondje sam stekao nevjerojatno iskustvo”, izjavio je Pogačar na internetskoj stranici svoje momčadi.

“Španjolska je zemlja koju volim posjećivati ​​i u kojoj volim nastupati, a mislim da je došlo vrijeme za povratak”, dodao je.

Kao tadašnji novak u profesionalnoj konkurenciji, na Vuelti 2019. godine ostvario je veliki proboj pobjedama na trima brdskim etapama i osvajanjem trećeg mjesta u ukupnom poretku, iza konačnog pobjednika, svog sunarodnjaka Primoža Rogliča, te Španjolca Alejandra Valverdea.

Slovenskom “Kanibalu” pridružit će se momčadski kolege, uključujući Portugalce Joãa Almeidu i Ivu Oliveiru, Australca Jaya Vinea te Francuza Pavela Sivakova, dok će pokušati postati četvrti biciklist koji je u istoj godini osvojio i Tour de France i Vueltu, te deveti koji je pobijedio na sve tri velike utrke.

Vuelta počinje 22. kolovoza u Monaku, a završava tri tjedna kasnije, 13. rujna, u Granadi; trasa utrke vodi duž španjolske obale sve do Andaluzije, bez prolaska kroz glavni grad Madrid.