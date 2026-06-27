Senzacionalna Zelenortska Republika izborila prolaz! Urugvaj ispao

Nogometaši Zelenortske Republike su kao drugoplasirani skupine H prošli u u nokaut fazu Svjetskog prvenstva odigravši u Houstonu bez golova, 0-0 sa Saudijskom Arabijom. Urugvaj je nakon poraza od Španjolske otišao kući.

Po prvi put u 20 godina, jedan debitant na Svjetskom prvenstvu plasirao se u nokaut fazu. Zelenortska Republika je u svom prvom nastupu na Mundijalu skupila tri remija i s tri boda prošla kao drugoplasirana.

Zelenortski Otoci postali su treći najmanji kvalifikanti u povijesti SP-a kada je prošlog listopada pobijedila kvalifikacijsku skupinu u kojoj je bila i tradicionalna afrička sila Kamerun. Ova 67. momčad na FIFA-inoj svjetskoj ljestvici postavila je temelje za svoj uspjeh remijem 0-0 protiv Španjolske, a sada će se sljedeći petak u Miami Gardensu suočiti s braniteljem naslova Argentinom.

Protiv Saudijske Arabije otočani su zasluženo ostali neporaženi u utakmici u kojoj su se istakli vremešni vratari. Golman Saudijske Arabije Mohammed Al Owais obranio je udarce Willyja Semeda (22) i Larosa Duartea (75), a 40-godišnji Vozinha je u drugoj minuti sudačke nadoknade bravurozno obranio šut Abdullaha Al Hamdana, te tako odveo malu atlantsku otočku zemlju sa jedva 600.000 žitelja u povijest.

Sve zanimljive detalje dvoboja pogledajte OVDJE.

U drugom dvoboju skupine Španjolska je pobijedila Urugvaj s 1-0 i tako pomogla reprezentaciji ove otočke države.

Naime, Furija je u meksičkoj Guadalajari svladala Urugvaj s 1-0 golom Alexa Baene u 43. minuti, uz veliku pomoć urugvajskoga vratara Fernanda Muslere. U petoj minuti sudačke nadoknade isključen je Urugvajac Augustin Canobbio.

Pogodak pogledajte OVDJE.

Španjolska je osvojila grupu sa 7 bodova, a Zelenortska Republika je u svom debitantskom nastupu na mundijalu skupila tri remija i s tri boda prošla kao drugoplasirana. Urugvaj i Saudijska Arabija imaju po dva boda, te su eliminirani sa prvenstva.