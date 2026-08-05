Legenda Dinama za SK istaknula ključnu promjenu Kovačevića za visoku pobjedu

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo je na najbolji mogući način otvorio treće pretkolo Lige prvaka, a visoku domaću pobjedu za Sport Klub je komentirao bivši napadač Modrih i trener Stjepan Deverić.

Modri su na Maksimiru uvjerljivo svladali litavski Kauno Žalgiris s čak 5:0 i praktički već nakon prve utakmice osigurali mjesto u play-offu, gdje ih čeka norveški Viking. Strijelci za momčad Marija Kovačevića bili su Miha Zajc, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda, a posebno se istaknuo Stojković, koji je uz pogodak upisao i asistenciju.

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Uvjerljivu pobjedu Dinama za Sport Klub analizirao je nekadašnji napadač Modrih Stjepan Štef Deverić, legendarni “Turopoljski top”, kako ga je volio nazivati nezaboravni radijski komentator Ivan Tomić. Deverić, koji iza sebe ima i bogato trenersko iskustvo, ponudio je stručni pogled na Dinamovu igru, prokomentirao dominaciju zagrebačke momčadi, govorio o europskim izgledima Modrih, a posebno je nahvalio Luku Stojkovića, kojeg vidi kao jednog od ključnih igrača ove momčadi. Otkrio je i da je dolazak većeg broja igrača u završnicu ključna promjena Kovačevića koja je donijela ovakvu efikasnost.

Kako ste vidjeli Dinamovu predstavu protiv Kauno Žalgirisa? Pobjeda od 5:0 djeluje gotovo savršeno.

“To je bila izvrsna predstava Dinama. Potpuno su nadigrali Žalgiris i nisu mu ostavili ni najmanje prostora za igru. Bila je to vrhunska utakmica koja je, vjerujem, svima uljepšala večer. Ova utakmica pokazala je koliko Dinamo ima širinu i koliko je raznovrstan u napadu. U završnici akcija sada sudjeluje puno više igrača i upravo je ta raznolikost strijelaca velika kvaliteta ove momčadi. Moram naglasiti da je Beljo odigrao odličnu utakmicu, iako se ovaj put nije upisao među strijelce.”

Mnogi ističu da je Dinamo potpuno drugačija momčad kada je Luka Stojković u igri i kada je u pravoj formi. Slažete li se s tim?

“U svakom slučaju. Luka je pokazao da se nameće kao jedan od glavnih igrača ove momčadi. Bez obzira na sve, svaka momčad osjeti kada joj nedostaje takva kvaliteta. To jednostavno ne može biti isto. Mislim da se Luka nameće svojim igrama i da igra jako dobro. Hvala Bogu, samo neka tako nastavi.”

Bili ste igrač šampionskog Dinama iz 1982, a kasnije i trener. Kako sada motivirati momčad nakon ovakve ‘petarde’ da ozbiljno odigra i uzvrat?

“Mislim da imamo dobru momčad i da su igrači pravi profesionalci. Njima ne treba neka posebna motivacija jer dobro znaju koliki je ulog, bez obzira na rezultat prve utakmice. Mislim da su dovoljno pametni i svjesni važnosti ove utakmice te da si neće dopustiti nikakvo opuštanje.”

Već se polako razmišlja o Vikingu, koji bi trebao biti sljedeća prepreka na putu prema Ligi prvaka. O tom se klubu ipak ne zna previše. Što očekujete?

“Znamo da dolazi iz Norveške i da je norveška liga vrlo kvalitetna, a oni su prvaci te lige. Sigurno je riječ o ozbiljnom protivniku i neće biti nimalo lako. Međutim, Dinamo igra dobro, ima pozitivnu atmosferu i odlično je otvorio prvenstvo. Zbog svega toga može se gajiti opravdani optimizam.”

Dinamo je ponovno probudio veliku euforiju među navijačima. Kakav je vaš osjećaj kada danas s maksimirskih tribina, koje se uskoro ruše, gledate ovu momčad kako juri prema Ligi prvaka?

“Kad govorimo o stadionu Maksimir zaista mi je teško sada razmišljati o tome kako ću se osjećati kad krene rušenje. A o tome kakav će osjećaj biti kada Dinamo ponovno izbori Ligu prvaka, vidjet ćemo kada do toga dođe. Treba ići korak po korak. Bio sam na utakmici na kojoj je ugođaj bio stvarno prekrasan. Atmosfera je bila odlična, publika je bila fantastična i stvarno je krasan osjećaj biti dio svega toga. Publika je stvarno postala pravi 12. igrač Dinama. Bodri momčad bez obzira na to igra li dobro ili malo slabije što se pogotovo vidjelo protiv Thuna. Takvo pozitivno navijanje me oduševljava!”

Posljednji šlag na tortu bio bi plasman u Ligu prvaka. Vjerujem da nitko ne bi bio sretniji od vas, bivših igrača Dinama?

“Sigurno da bismo svi koji volimo Dinamo bili presretni, ali prije svega bi sretni bili navijači. Bez obzira na to što i Europska liga donosi kvalitetne protivnike, Liga prvaka ipak je Liga prvaka i to bi sigurno bio šlag na tortu, pogotovo zato što se stalno priča o novom stadionu i svemu što slijedi. Plasman u Ligu prvaka dao bi cijelom projektu jedan poseban pečat.”

Trener Mario Kovačević stigao je prošlog ljeta u Dinamo i u vrlo kratkom roku uspio posložiti potpuno novu momčad. Kako gledate na posao koji je napravio?

“Gledajte, prije svega došao je u Dinamo i odmah se našao pod velikim pritiskom, kakav možda nijedan drugi trener ne može imati. Mislim da je napravio kvalitetan posao jer je od prvog dana strpljivo gradio momčad, a sezonu je završio tako da je Dinamo naslov prvaka osvojio s 18 bodova prednosti te je uz to osvojio u Kupa nadigravši Rijeku s 2:0”, rekao je Deverić i dodao za kraj:

“Dinamo je praktički potpuno nova momčad kojoj je trebalo vremena da se posloži, ali i da se igrači i trener međusobno upoznaju i prilagode jedni drugima. Mislim da se sve to dobro sinkroniziralo i da sada sve funkcionira kako treba. Igrači su prihvatili trenera, stručni stožer dobro je posložio momčad, ali za sve to bilo je potrebno vrijeme. Sada se kod momčadi vidi sazrijevanje. Složila se momčad, složila se igra i sve je došlo na svoje. To je bilo potpuno normalno s obzirom na velik broj novih igrača.”