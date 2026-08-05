Novi uspjeh hrvatskih mladih vaterpolista na SP-u u Zagrebu

Vaterpolo 5. kol 202610:30 0 komentara
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U drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu Hrvatska je svladala Australiju s 15-7 (6-3, 5-1, 1-2, 3-1).

Igračem utakmice proglašen je “jadranaš” u redovima hrvatske vrste, Ante Domazet, koji je sedam puta zatresao mrežu suparnika.

U srijedu, 5. kolovoza Hrvatska igra treću utakmicu na Svjetskom prvenstvu do 16 godina protiv Malte.

Istodobno, u portugalskome Oeirasu u osmini finala Europskog prvenstva do 20 godina hrvatske vaterpolistice su svladale Srbiju s čak 22-8 (5-2, 7-1, 8-2, 4-3). Jelena Butić je postigla najviše pogodaka, čak 7.

U četvrtfinalu Hrvatice igraju s Talijankama.

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