Baturina zaigrao od prve minute i upisao premijernu asistenciju za Como

Matteo Gribaudi via Guliver

Como i Sassuolo odmjerili su snage u šesnaestini finala talijanskog Kupa, a domaćin je sjajno otvorio susret. Već u 2. minuti Jesus Rodriguez doveo je Como u vodstvo, da bi u 24. minuti prednost narasla na 2:0. Kod tog pogotka prvu asistenciju otkako je stigao iz Dinama upisao je Martin Baturina, koji je započeo utakmicu u početnoj postavi. Hrvatski veznjak izveo je slobodan udarac i precizno pronašao Anastasiosa Douvikasa, a grčki napadač glavom je pogodio mrežu. Do odmora je Rodriguez svojim drugim golom povećao rezultat na 3:0.

Baturina je u prvim trima utakmicama za Como skupio svega 22 minute ulazeći s klupe, dok je dvoboj protiv Sassuola bio njegov prvi od početka. O njegovoj ulozi i pritisku koji nosi progovorio je trener momčadi Cesc Fàbregas.

“Prevelik je pritisak na njemu, ima samo 22 godine, bit će puno mjesta za njega”, rekao je Fàbregas i dodao: “Dolazi iz drugačijeg stila nogometa, s drugačijom razinom intenziteta. Ponekad, kada pokušavate forsirati stvari, to bude gore.”

Španjolski stručnjak dotaknuo se i visoke odštete plaćene za mladog Hrvata.

“Čujem ljude kako govore da je koštao 17 milijuna eura i ponašaju se kao da je Diego Maradona. Smirite se. Svima treba vrijeme za prilagodbu. Jako vjerujem u njega, ali on zna da postoji velika konkurencija za mjesto u momčadi i dokazat će da zaslužuje igrati kada dođe pravo vrijeme”, zaključio je Fàbregas.