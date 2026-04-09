Barcelona podnijela žalbu UEFA-i zbog suđenja protiv Atletica u Ligi prvaka

Barcelona je objavila da su njezine pravne službe podnijele formalnu žalbu UEFA-i vezanu uz događaje s utakmice četvrtfinala Lige prvaka protiv Atlético Madrida. Klub smatra da su donesene sudačke odluke bile protivne važećim pravilima te su izravno utjecale na tijek susreta i konačni rezultat.

Žalba se posebno odnosi na jednu situaciju iz 54. minute utakmice. Nakon što je igra pravilno nastavljena, protivnički igrač je, prema tvrdnjama Barcelone, igrao rukom unutar kaznenog prostora, a da pritom nije dosuđen jedanaesterac. U klubu smatraju da je riječ o ozbiljnoj pogrešci, dodatno naglašenoj činjenicom da VAR nije reagirao.

Zbog toga je Barcelona zatražila pokretanje istrage, uvid u komunikaciju sudaca te, ako se utvrdi pogreška, službeno priznanje i poduzimanje odgovarajućih mjera.

Ujedno ističu kako ovo, prema njihovom mišljenju, nije izoliran slučaj, već da su i u ranijim izdanjima Lige prvaka bili oštećeni nerazumljivim sudačkim odlukama, što je, kako tvrde, dovelo do neravnopravnog položaja u odnosu na druge klubove.