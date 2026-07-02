Barbarez: Teško je ponoviti priče iz Walesa i Zenice

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Bosna i Hercegovina ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon što je ispala protiv jednog od domaćina turnira, SAD-a koji je bio bolji 2:0.

Izbornik BiH Sergej Barbarez najprije je s igračima pozdravio navijače, a potom su ga na putu prema svlačionici svladale emocije. Nakon utakmice iznio je svoja razmišljanja nakon poraza u San Franciscu:

“Kad izgubite, uvijek je tako da nešto nedostaje. Imali smo utakmicu pod našom kontrolom i primili gol zbog greške. Drugo poluvrijeme smo probali sve, ali nismo uspjeli. Momci zaslužuju komplimente.”

“Izraz lica pokazuje koliko sam sretan iako je danas tužan dan. Teško je ponoviti priče iz Walesa i Zenice. Bilo je par dobrih situacija, ali na kraju primite gol iz slobodnjaka. To je sport. Volim sve ove ljude što nas podržavaju, cijelu Bosnu i Hercegovinu”, rekao je izbornik BiH.