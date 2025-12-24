Balotelli se vraća nogometu: Igrat će na Bliskom istoku?

Podijeli :

xPierrexTeyssot/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_66497335 IPA_Agency_IPA66497335 via Guliver Image

Bivši talijanski reprezentativac Mario Balotelli (35) još uvijek ne razmišlja o završetku karijere, a povratak na teren mogao bi ostvariti u dresu Al Ittifaqa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pišu talijanski mediji.

Balotelli je bez kluba gotovo godinu dana, a posljednji put nastupao je za Genou, s kojom je potpisao ugovor krajem listopada prošle godine. Njegova epizoda u tom klubu bila je kratkog vijeka. U šest nastupa skupio je svega 56 minuta igre te je početkom siječnja raskinuo suradnju.

Iako mu angažman u Genoi nije donio željeni povratak forme, Balotelli se i dalje nadao ostanku u Serie A. Kondiciju trenutačno održava trenirajući s amaterskim klubom Carpenedolo, dok talijanski izvori navode da je interes pokazao Al Ittifaq, koji mu je navodno spreman ponuditi ugovor do lipnja 2028. godine.

Tijekom bogate karijere Balotelli je nosio dresove brojnih velikih klubova, među kojima su Inter, Manchester City, Milan i Liverpool. Za talijansku reprezentaciju upisao je 36 nastupa i pritom postigao 14 golova.