Nakon fenomenalnog ulaska u sezonu Osijek dovodi bivšeg Vatrenog?

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Osijek bi nakon sjajnog početka nove sezone mogao dodatno osnažiti obrambenu liniju, i to dovođenjem iskusnog bivšeg hrvatskog reprezentativca.

Prema pisanju Gol.hr-a, Matej Mitrović mogao bi uskoro stići na Opus Arenu, gdje bi pokušao izboriti ugovor s Bijelo-plavima. Iskusni stoper najesen će proslaviti 33. rođendan, a trenutačno je bez kluba.

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Mitrović bi se već ovog tjedna trebao priključiti Osijeku, što bi treneru Federicu Bessoneu omogućilo da procijeni njegove mogućnosti prije donošenja konačne odluke o eventualnom potpisu.

Riječ je o nogometašu s bogatim iskustvom na najvišoj razini. Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 12 nastupa i postigao dva pogotka, dok je najveći trag u domaćem nogometu ostavio tijekom razdoblja provedenog u Rijeci. U karijeri je, između ostalih, nosio i dresove Beşiktaşa, Club Bruggea i Cibalije.

Posljednji angažman u hrvatskom nogometu imao je upravo u Rijeci tijekom sezone 2023./2024., nakon čega je karijeru nastavio u inozemstvu, na Bliskom istoku. Povratkom u Osijek tako bi se Požežanin mogao vratiti u Slavoniju te nakon 13 godina ponovno zaigrati za jedan slavonski prvoligaški klub.

Osijek je sezonu otvorio s dvije pobjede, a eventualni dolazak Mitrovića donio bi momčadi dodatno iskustvo u obrani, ali i igrača koji je već godinama povezan sa slavonskim nogometom.