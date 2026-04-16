Aston Villa razbila Morinu Bolognu i izborila polufinale Europa lige

xManjitxNarotrax PSI-24080-0020 via Guliver Image

Nakon velike pobjede u Bologni od 3:1, Aston Villa je i u uzvratu došla do velike pobjede te su momčad Nikole More porazili s velikih 4:0. Tako su s ukupnih 7:1 izborili polufinale Europa lige.

Već u 16. minuti je Ollie Watkins zabio za vodstvo Aston Ville da bi u 25. minuti Morgan Rogers promašio kazneni udarac za 2:0. Međutim, Emiliano Buendia je minutu kasnije pogodio za 2:0 i potpuno rušenje nada Bologne u povratak. Do kraja poluvremena Rogers se iskupio za promašeni kazneni udarac te je u 39. minuti pogodio za 3:0 i ukupnih 6:1 Aston Ville na poluvremenu.

Do kraja susreta još je Ezri Konsa zabio za Aston Villu koja je s ukupnih 7:1 izborila polufinale Europske lige. Tamo će igrati protiv Nottingham Foresta koji je s 2:1 bio bolji od Porta.

Nikola Moro je u ovom susretu na terenu proveo svih 90 minuta.