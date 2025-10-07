Arsenal nagradio svoju ‘jedinicu’ poboljšanim ugovorom

Podijeli :

(AP Photo/Kin Cheung)

Španjolski reprezentativni vratar David Raya je, prema engleskim medijima, potpisao poboljšani ugovor s Arsenalom, vodećom ekipom Premier lige.

Kako prenosi Sami Mokbel, pouzdani novinar BBC-a Raya i Arsenal su dogovorili uvjete novog ugovora. Englez navodi kako će duljina trajanja ugovora ostati ista, ali Španjolac će na tjednoj bazi zarađivati više.

Dosad je njegova plaća iznosila 100 tisuća funti tjedno, a sada bi trebao dobivati više. Mokbel ipak nije otkrio o kojoj je cifri riječ. Rayin ugovor vrijedi još tri godine, do 2028. godine, ali izvori govore kako Arsenal ima opciju produljenja do 2029.

Inače, ovo nije prvi puta ove sezone da Arsenal nagrađuje svoje igrače. Ranije ove sezone su Topnici poboljšali ugovor i Leandru Trossardu, Belgijancu za kojega se smatralo da će napustiti klub ovoga ljeta.

Arsenal je trenutno prvi na tablici Premier lige, s jednim bodom više od Liverpoola. Profesionalni nogomet u Engleskoj trenutno je u mirovanju zbog reprezentativne pauze koja službeno s utakmicama kreće u sreijedu, 8. listopada.