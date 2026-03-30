Ancelotti o Modriću: ‘S 39 godina nije propustio niti jedan trening’

Cordon Press 900 via Guliver

Izbornik Brazila i bivši trener Real Madrida Carlo Ancelotti u najavi okršaja s Hrvatskom za Talijane je pričao i o Luki Modriću.

Ancelotti je dao intervju za talijanski list Corriere del Ticino. U njemu je govorio o nadolazećoj utakmici s Hrvatskom, koju Brazil igra u noći s utorka na srijedu u 2 sata ujutro. Naravno da je jedna od tema bio i bivši kapetan Reala i sada Milana, Luka Modrić.

POVEZANO VIDEO / Kome je Modrić dao dres? Pogledajte susret bivših suigrača

“Drago mi je da ću ponovo vidjeti Modrića. On je poseban slučaj. U posljednjoj sezoni, dok sam ga trenirao u Real Madridu, imao je 39 godina i nije propustio niti jedan trening. Fizički je spreman, kao i mentalno”, rekao je Ancelotti, koji je s Modrićem u momčadi osvojio tri Lige prvaka.

“Uživam trenirajući Brazil. Divno je to iskustvo. Savez mi je već ponudio da produljim ugovor na još četiri godine. Potpisat ću uskoro, prije Svjetskog prvenstva. Brazilci mi pokazuju veliko poštovanje. Nakon toga bih se volio preseliti u Kanadu. Divna je to zemlja koju sam otkrio sa svojom suprugom”, kaže Ancelotti.