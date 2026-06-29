Amerikanci tražili savjet za okršaj protiv BiH, izbornik Kanade odgovorom ih ostavio u potpunoj nevjerici

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Nogometna euforija u Bosni i Hercegovini dostiže točku usijanja nakon povijesnog plasmana Zmajeva u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva.

Nakon što je Kanada minimalnim rezultatom 1:0 svladala žilavu momčad Južne Afrike, američki novinari su pokušali izvući taktičke savjete od kanadskog kormilara. Naime, reprezentaciju SAD-a očekuje težak okršaj protiv izabranika Sergeja Barbareza, pa ih je zanimalo Marschovo mišljenje o snazi Bosne i Hercegovine. Odgovor koji su dobili ostavio je javnost u potpunom šoku.

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“Cijenim pitanje, ali iskreno, baš me briga. Neka SAD shvati što trebaju. Mogu naučiti iz utakmica koje je BiH odigrala dosad”, rekao je kanadski izbornik, jasno stavljajući do znanja da ga ne zanima sudbina susjeda na SP-u.

Iako je pokazao potpunu ravnodušnost prema američkim planovima, iskusni stručnjak je biranim riječima govorio o samoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Marsch vrlo dobro zna s kakvim mentalnim sklopom i fanatizmom raspolažu Zmajevi, što je javno i priznao.

“Bosanci su skupina pravih boraca, nije lako igrati protiv njih. Hvalio sam ih nakon utakmice i smatram da će, s kim god igrali, dati sve od sebe”, poručio je Marsch.