Američka reporterka se ispričala zbog izjave o BiH: ‘U lošem pokušaju da se malo našalim…’

Podijeli :

DeFodi Images via Guliver

Nogometna reprezentacija BiH u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrat će protiv jednog od domaćina, reprezentacije SAD-a.

Dvoboj Bosne i Hercegovine i SAD-a u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva dobio je neplaniranu uvertiru.

POVEZANO Izjava američke reporterke o BiH izazvala lavinu reakcija: ‘Kako se možeš hvaliti geografskom nepismenošću?’

Utakmica je poprimila dozu tenzije nakon kontroverzne najave na lokalnoj ABC televiziji, gdje je američka reporterka Abigail Velez susret najavila na neprofesionalan način.

U izravnom programu reporterka je poručila kako o toj zemlji nema gotovo nikakvih saznanja.

“Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH iduće srijede, a jedno znam o Bosni: da je ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. Zato što se SAD vratio, bolji smo nego ikad. To je iduće srijede. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na takav način, ali dobit ćete. To je iduće srijede”, poručila je.

A onda se naknadno ipak ispričala.

“U lošem pokušaju da se malo našalim na račun Svjetskog prvenstva otišla sam predaleko i u eteru dala nepromišljen i neprikladan komentar. Ispričavam se ljudima u Bosni i bosanskohercegovačkoj nogometnoj reprezentaciji. Svjetsko prvenstvo trebalo bi okupljati zajednice diljem svijeta, a moj komentar nije odražavao taj duh. Svim reprezentacijama želim puno sreće dok nastavljaju svoj put na Svjetskom prvenstvu”, objavila je reporterka televizije ABC.