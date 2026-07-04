VIDEO / Maroko je prvi četvrtfinalist Svjetskog prvenstva

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(Photo by Harry Langer/DeFodi Images) via Guliver Image

Maroko i Kanada su u Houstonu odigrali prvu utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva. Bila je to uzbudljiva utakmica u kojoj je do pobjede od 3:0 stigao Maroko.

Nakon prvog poluvremena nešto bolja bila je Kanada, no nisu uspjeli matirati Yassinea Bounoua te ih je to kaznilo na samom startu drugog dijela. Nakon kornera Achrafa Hakimija lopta je došla do Azzedinea Ounahija koji je odmjerenim prizemnim udarcem pogodio za 1:0 u 50. minuti.

Gol za vodstvo Maroka pogledajte OVDJE.

Marokanci su držali tu prednost u ostatku utakmice prijeteći kroz kontranapad. Ta taktika im se isplatila u 82. minuti kada je sjevernoafrička reprezentacija odigrala brzu tranziciju preko Brahima Diaza i Ounahija. Veznjak Real Madrida uposlio je strijelca prvog gola koji je potom pogodio za 2:0 i vjerojatni plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi.

Taj pogodak pogledajte OVDJE.

Do kraja je još zabio Soufiane Rahimi za 3:0 te je tako Maroko izborio četvrtfinale gdje čekaju pobjednika susreta između Paragvaja i Francuske. Taj okršaj počinje u 23 sata.