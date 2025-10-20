Afrika opet na tronu: Maroko je postao svjetski prvak

Nogometaši Maroka osvojili su u nedjelju naslov prvaka na SP mladih reprezentacija (U-20) održanom u Čileu. U finalu u Santiagu pobijedili su Argentinu 2:0, a oba gola postigao je Yassir Zabiri.

Vodeći pogodak Zabiri je postigao u 12. minuti iz slobodnog udarca, a za konačnih 2:0 zabio je u 29. minuti.

Maroko je tako postao prva arapska zemlja koja je osvojila naslov prvaka na SP mladih reprezentacija i tek druga afrička država kojoj je to uspjelo, nakon Gane 2009.

Argentinci su sa šest naslova rekorderi i ovo im je bio drugi poraz u finalima svjetskih U-20 prvenstava. Godine 1983. bolji od njih bio je Brazil.

Treće mjesto osvojila je Kolumbija, koja je svladala Francusku s 1-0 pogotkom Oscara Peree u 2. minuti.