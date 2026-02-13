Zvijezda Thundera o srpskom košarkašu koji je prebolio rak: ‘Borio se za život, a sada živi svoje snove’

Podijeli :

(AP Photo/Gerald Leong) via Guliver Image

Sjajne vijesti stigle su jutros iz NBA lige. Nikola Topić, srpski košarkaš koji je prebolio rak, debitirao je za Oklahomu u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Uz ovacije navijača upisao je prve asistencije i prve poene.

Gotovo dvije godine nakon što se prvi put priključio momčadi, bivši igrača Crvene zvezde napokon je zaigrao u NBA ligi. Oklahoma ga po prvi put od dolaska 2024. godine nije uvrstila na popis ozlijeđenih, što je bio jasan znak da će nastupiti u susretu protiv Milwaukee Bucksa.

VIDEO / Srpski košarkaš prebolio je rak: Poslušajte ovacije koje je dobio kada se vratio na parket Mladi košarkaš iz Srbije je pobijedio rak, sad konačno može debitirati u NBA ligi

Njegov debi bio je središnja vijest u košarkaškom svijetu, osobito zato što se večer uoči All-Star vikenda u NBA ligi često igra u nešto opuštenijem ritmu, dok su mnogi igrači mislima već na predstojećoj stanci.

Od trenutka kada je Thunder izabrao Topića kao 12. pick na NBA draftu 2024., put je bio iznimno težak i neizvjestan.

Topić je propustio cijelu sezonu 2024./25. oporavljajući se od puknuća prednjeg križnog ligamenta. Tijekom ljeta 2025. napokon je odigrao nekoliko utakmica u Ljetnoj ligi te u pripremnom razdoblju.

No, sav optimizam ubrzo je splasnuo. Podvrgnut je operaciji kako bi se utvrdilo boluje li od raka testisa, a dijagnoza je, nažalost, potvrđena.

Generalni menadžer Thundera, Sam Presti, objavio je vijest o dijagnozi. Košarka je tada pala u drugi plan. Topić je sljedeća tri i pol mjeseca proveo prolazeći kroz tri ciklusa kemoterapije. Dvadesetogodišnjak je terapiju završio u siječnju 2026. godine.

Nakon što je posljednjih mjesec dana sudjelovao u zagrijavanjima uoči utakmica i treninzima, napravio je novi korak u procesu oporavka te je prošlog tjedna odigrao nekoliko susreta za razvojnu momčad Oklahome u G ligi.

I ondje je bio vrlo zapažen – ukupno je postigao 29 poena uz šut iz igre 10/17, tricu 5/9 i slobodna bacanja 2/3, uz 11 asistencija, tri skoka i dvije ukradene lopte.

Podršku je imao od svih u Oklahomi, uključujući i suigrača, superstara Chet Holmgren, koji je u razgovoru za Thunder Wire govorio o Topićevu oporavku iz osobne perspektive.

„Borba za život je ono kroz što prolazi svatko kome se dijagnosticira rak. Ne mogu ulaziti u detalje jer je to njegova privatna stvar, ali i bez razgovora s njim jasno je da to nije lako podnijeti“, rekao je Holmgren pa dodao:

„Sjajno napreduje u oporavku, a uz to izlazi na teren i igra košarku. Hrabrost potrebna za to je nevjerojatna. Pritom je odigrao i sjajnu utakmicu – to je šlag na torti. Slijedi svoje snove i presretan sam zbog njega. Svi smo ovdje da ga podržimo i to se neće promijeniti.“

Topić ima snažnu podršku u Thunderu, ali i diljem NBA lige. Publika u Oklahomi nagradila ga je ovacijama za sve što je prošao u posljednje dvije godine.