VIDEO / Dončić u pripremi za Eurobasket pogodio tricu s pola terena, a onda se ozlijedio

Slovenija igra jednu od posljednjih pripremnih utakmica za nadolazeći EuroBasket. U Rigi igraju protiv reprezentacije Latvije, a očekivani šou napravio je njihov najbolji igrač Luka Dončić. On je susret otvorio s nekoliko trica, a posebno impresivna bila je druga koju je pogodio s pola terena. Nažalost po Slovence Dončić je kasnije osjetio ozljedu te je napustio parket.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!