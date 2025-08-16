VIDEO / Dončić u pripremi za Eurobasket pogodio tricu s pola terena, a onda se ozlijedio

Slovenija igra jednu od posljednjih pripremnih utakmica za nadolazeći EuroBasket. U Rigi igraju protiv reprezentacije Latvije, a očekivani šou napravio je njihov najbolji igrač Luka Dončić. On je susret otvorio s nekoliko trica, a posebno impresivna bila je druga koju je pogodio s pola terena. Nažalost po Slovence Dončić je kasnije osjetio ozljedu te je napustio parket.

