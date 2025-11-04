Veljko Mršić ima novi angažman, preuzeo je talijanskog prvoligaša

Podijeli :

Veljko Mršić ima novi angažman.

Nekadašnji hrvatski izbornik Veljko Mršić ima novi angažman nakon što je krajem protekle sezone napustio klupu Splita, odakle je došao iz Breogana. Mršić će postati novi trener talijanskog prvoligaša Sassarija.

Mršić stiže na klupu nakon što se momčad Sassarija zahvalila Massimu Bulleriju. Sassari je pod njim izgubio uvodnih pet utakmica u prvenstvu, a to ih je dovelo i do začelja tablice.

“Dinamo Sassari povjerava vođenje prve momčadi Veljku Mršiću. Iza sebe ima blistavu igračku karijeru — okrunjenu osvajanjem titule s Vareseom — kao i uspješan trenerski put, obogaćen s četiri titule prvaka Hrvatske i iskustvom izbornika reprezentacije Hrvatske”, naveo je klub u objavi na Instagramu.

Sassari uz prvenstvo igra i FIBA Eurocup, a tu su na omjeru 2:1. Veljko Mršić bi trebao sjesti na klupu Sassarija već u četvrtak kad na Sardiniju stiže Cantu.

Tijekom bogate trenerske karijere vodio je Mršić i Varese, Cibonu, Cedevitu, Zadar i Bilbao.