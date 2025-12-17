Škrljevo prvi put nakon četiri godine izborilo četvrtfinale Kupa Krešimira Ćosića

Podijeli :

Foto: KK Škrljevo

U srijedu navečer odigran je susret osmine finala Kupa Krešimira Ćosića. U Mavrincima je Škrljevo ugostilo Dubrovnik, a prolaz u četvrtfinale, odnosno na Final Eight ostvarila je momčad Škrljeva. Klub iz Primorsko-goranske županije slavio je s 83:74.

Prva četvrtina pripala je domaćoj ekipi s 23:19, ali su u jednom trenutku imali i +10 (21:11). Ipak, Dubrovčani su polako “grickali” tu prednost te su kraj četvrtine zaključili sa samo -4.

Nije to obeshrabrilo Škrljevo koje je u drugoj četvrtini ponovno izgradilo prednost nad Dubrovnikom. Ovaj put nisu došli do dvoznamenkaste prednosti, ali su poluvrijeme zaključili s respektabilnih +8 (44:36). Ključni igrači za to bili su Davor Konjević, Marin Đugum i Fran Pilepić koji su bili dvoznamenkasti. Konjević je zabio 13, dok su Đugum i Pilepić dodali 11 poena.

Nakon velikog odmora obje ekipe bile su jednako raspoložene pa je tako treća četvrtina završila 19:19. Takav ishod više je pasao Škrljevu koje je u posljednju fazu utakmice ušlo s +8 (63:55).

Škrljevo je do kraja susreta uspjelo sačuvati prednost i upisati pobjedu od 83:74 koja im je donijela plasman u četvrtfinale, odnosno na Final Eight. Bit će to njihov prvi nastup u četvrtfinalu još od sezone 2020./2021. kada ih je u toj fazi zaustavila Cibona.

Svoje mjestu u završnici izborilo je pet klubova. Tamo će sigurno igrati Split, Zadar, Omiš, Đakovo i Škrljevo, a svoje mjesto traži još šest klubova. 18. prosinca će Cibona ugostiti Zabok, 23. prosinca će Kvarner na domaćem parketu igrati protiv Dinama dok će 30. prosinca Cedevita ugostiti Šibenku.