Sjajne vijesti: Bayernov dragulj igrat će za Hrvatsku!

Podijeli :

Guliver

16-godišnji obrambeni igrač Bayerna, Filip Pavić, odlučio je na predstojećim međunarodnim natjecanjima predstavljati Hrvatsku.

Pavić je rođen 19. siječnja 2010. godine u njemačkom Freisingu, a zbog hrvatskih roditelja i rođenja u Njemačkoj ima hrvatsku i njemačku putovnicu te može nastupati za obje reprezentacije. Pavić igra na pozicijama središnjeg i desnog braniča te defenzivnog veznjaka, a za Bayern je debitirao 18. ožujka ove godine u Ligi prvaka, zamijenivši hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u 72. minuti. Pavić je tom prigodom postao najmlađi igrač Bayerna koji je nastupio u Ligi prvaka, ukupno treći najmlađi u povijesti tog elitnog natjecanja, prenosi HNS.

Dalić je širi popis za SP poslao Fifi, ali on neće biti javno objavljen

“Imam veliku zahvalnost, poštovanje i ljubav prema Njemačkoj, gdje sam odrastao i živim, gdje sam naučio igrati nogomet i gdje se imam priliku razvijati u jednom od najvećih svjetskih klubova, Bayernu, koji pruža sjajne uvjete i veliku podršku mladim igračima. S druge strane, odrastao sam u hrvatskoj obitelji, snažno osjećam te hrvatske korijene i želja mi je predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj razini”, izjavio je Filip Pavić.

“Naravno da nas izuzetno raduje ovakva odluka Filipa i njegove obitelji, kojima zahvaljujem na ugodnoj, otvorenoj i iskrenoj komunikaciji. Nikada ne želimo nagovarati nekoga da igra za Hrvatsku, ali dužnost nam je pratiti svaki talent i predstaviti mu kako funkcionira naš sustav, na kojim vrijednostima počiva hrvatska reprezentacija i kako vidimo njegov razvoj unutar naših selekcija. Drago nam je što je i Filip to prepoznao kao dobar put za njega te ga se veselimo priključiti našem sustavu. Ne moram ni govoriti da se radi o izvanserijskom talentu, igraču koji je već sa 16 godina priključenoj prvoj ekipi Bayerna koji je jedna od najboljih europskih momčadi – radi se o polivalentnom, iznimno inteligentnom, tehnički dotjeranom igraču pred kojim je iznimna budućnost jer je vrijedan, odgovoran, ambiciozan i predan radu”, naglasio je tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa, koji se s glavnim instruktorom HNS-a Petrom Krpanom u ponedjeljak u Münchenu sastao i razgovarao s Pavićem te njegovom obitelji i agentima.

“Izrazio sam Filipu dobrodošlicu u hrvatsku nogometnu obitelj i poželio mu puno uspjeha u našem prekrasnom hrvatskom dresu. Zahvaljujem njemu i obitelji na povjerenju i ovoj odluci koja nas sve u hrvatskom nogometu raduje, kao i Stipi, Petru i svima koji neumorno rade da pronađemo i pružimo pravu priliku svakom vrhunskom talentu, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Siguran sam da dobivamo velikog talenta, a s obzirom na to da je Filip vrijedan mladić koji zna da se do uspjeha stiže samo predanim radom, uvjeren sam da ga čeka lijepa nogometna karijera”, naglasio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

“Raduje me povjerenje koje je Filip zajedno sa svojom obitelji iskazao prema nama i sustavu HNS-a koji smo im detaljno predstavili. Sigurno dobivamo izvrsnog igrača, ali i jednog zrelog, motiviranog i pametnog mladića pred kojim je sjajna karijera. Radujem se vidjeti ga u hrvatskom dresu, a sigurno već sada može itekako pomoći našim reprezentacijama mlađih uzrasta koje postižu sjajne rezultate te ih čekaju velika natjecanja ove godine”, poručio je glavni instruktor HNS-a Petar Krpan.

Za Pavića nema formalnih prepreka da odmah može nastupati za hrvatske selekcije, što ga čini kandidatom za predstojeća natjecanja mlađih uzrasta, uključujući UEFA U-17 Europsko prvenstvo u Estoniji.