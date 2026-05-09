Šibenske košarkašice u finalu prvenstva nakon 14 godina

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

U rezultatskom sivilu ovogodišnjeg šibenskog sporta plasman košarkašica Šibenika u finale doigravanja PH doima se poput svjetla u mračnom tunelu. U godini u kojoj je šibenski nogometni klub u stečaju, i praktički pred gašenjem, i u kojoj je GKK Šibenka ispala iz hrvatske elite ovaj uspjeh ŽKK Šibenik je pravi melem na sve otvorene rane sportskog Krešimirovog grada.

Ekipa trenera Stipe Bralića borit će se za naslov prvakinja poslije 14 godina! Posljednji put šibenske košarkašice igrale su u finalu prvenstva Hrvatske 2012.godine, dok su u finalima igrale čak 17 puta.

U 5 navrata su osvajale titulu najboljih 1991., 1997., 2003., 2007. i 2008. godine.

U ovogodišnjem finalu čekaju ih pobjednice polufinala između Broda na Savi i Trešnjevke, u kojem je trenutni rezultat 1-1. Brođanke su velike favoritkinje ne samo za finale, već i za titulu jer u svom sastavu imaju dvije istaknute hrvatske reprezentativke Slonjšak i Begić te čak tri američke košarkašice.

Momčad s Baldekina pak u polufinalu je bila bolja s 2-0 od Studio Zagreba. U šibenskim redovima prednjače dvije Amerikanke Yeaney i Dempsey Toney, te hrvatske reprezentativke Ujević, Strize i Mia Vukšić, koja je trenutno ozlijeđena. Tu su i mlađe snage predvođene U20 reprezentativkama Milković i Dragović.

Već dugi niz godina na klupi ŽKK Šibenik je Stipe Bralić, ujedno i dugogodišnji uspješni izbornik hrvatske ženske reprezentacije.

“Ovo je uistinu velika stvar za naš klub, za šibenski sport. Igramo finale prvenstva, a prije početka sezone nismo ni blizu razmišljali o tome, obzirom na proračun, i snagu konkurenata. Imali smo i imamo i dalje cijeli niz pehova s ozljedama ključnih igračica, neke nositeljice igre nam dolaze nakon ozljeda, ali sada smo u finalu, i bez obzira na ime suparnika u finalu, dat ćemo sve od sebe da osvojimo titulu. Bio bi to pravi podvig”, kazao nam je predsjednik kluba Neven Periša.

Dolazak na finalnu utakmicu najavili su i Funcuti koji prate i navijaju za sve šibenske klubove, a za borbu za titulu poslije 14 godina u gradu vlada veliko zanimanje navijača i ljubitelja košarke. Stoga ne sumnjamo da će Baldekin biti pun i svjedočiti borbi za jednu titulu nakon dugo vremena.