Krunoslav Jurčić stigao do novog trofeja s egipatskim klubom

Nogomet 11. svi 2026
AP Photo/Hussein Sayed via Guliver

Krunoslav Jurčić nastavlja osvajati trofeje s egipatskim Pyramidsom.

Njegova momčad u nedjelju je osvojila egipatski Kup pobjedom 2:1 protiv ZED-a u finalu. Strijelci za Pyramids bili su Karim Hafez i Fiston Mayele, dok je za ZED zabio Rafaat Khalil.

Jurčiću je to već peti trofej u dvije i pol godine na klupi kluba koji prije njegova dolaska nije imao nijedan naslov. Trofejni niz započeo je prošle godine osvajanjem egipatskog Kupa, a najveći uspjeh svakako je naslov afričkog prvaka nakon pobjede protiv Mamelodi Sundownsa u finalu Lige prvaka. Uz to, Pyramids je osvojio i Afričko-azijsko-pacifički kup te Afrički superkup.

Jedini trofej koji Jurčiću još nedostaje je naslov prvaka Egipta. Pyramids je kolo prije kraja drugi, dva boda iza Zamaleka, koji i dalje ovisi sam o sebi u borbi za naslov.

