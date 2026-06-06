Shaq oštro o Wembanyami: ‘Išao bih po njegovu glavu…’

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AP Photo/Eric Gay via Guliver

Jedan od najboljih centara u povijesti NBA lige sumnja u Victora Wembanyamu, čiji Spursi nakon dvostrukog brejka gube 2:0 od Knicksa u finalu.

Shaquille O’Neal smatra da su riječi Francuza nakon utakmice bile neprikladne za nekoga tko bi trebao biti vođa momčadi. Prije toga, njegove pogreške i promašaj sa zvukom sirene uručili su gostima pobjedu.

“Nije mi se svidjela njegova izjava. Prije svega, ne smiješ kao vođa izjaviti da su se stvari ‘zamutile’. Da igram za Knickse, išao bih po njegovu glavu u sljedećoj utakmici. Zvuči kao da je uznemiren, a to si ne smije dopustiti. Znam da gubiš 2:0, ali moraš iskoračiti kao zvijezda momčadi”, rekao je 54-godišnjak u emisiji “Inside the NBA” na ESPN-u.

U raspravu se uključio i Charles Barkley, još jedan bivši MVP najjače lige na svijetu. Stao je u obranu “Izvanzemaljca”, ali je konstatirao da Karl-Anthony Towns jednostavno igra bolje u izravnom dvoboju s njim.

“Isprašili su ga u prvom poluvremenu, ali uspio se vratiti. Moramo i to spomenuti. Svakome od nas nekada se dogodilo da netko jednostavno bude bolji, lažu svi koji kažu da nije tako. Ima 22 godine i prvi put je u finalu, bit će među najboljima u ligi u sljedećih 10-15 godina, ali… Karl-Anthony Towns ga je nadigrao. Jamčim da se ne može sjetiti kada ga je posljednji put netko nadigrao.”

Izabranici Toma Thibodeaua imat će priliku donijeti prestižni trofej na Manhattan nakon čak 53 godine čekanja, jer će rano u utorak i četvrtak u istom terminu (02.30) dočekati Spurse u Madison Square Gardenu. Ukoliko ih “ometu” pred svojom publikom, bit će to slavlje kakvo Velika jabuka nije vidjela preko pola stoljeća.