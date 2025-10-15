Russell Westbrook ima novi klub, ide koracima Darija Šarića

Ova vijest snažno je odjeknula u NBA krugovima – legendarni playmaker, poznat po eksplozivnosti, strasti i neumoljivoj energiji, pridružuje se momčadi koja već nekoliko sezona pokušava napraviti ozbiljan iskorak na Zapadu.

Westbrook je profesionalnu karijeru započeo u Oklahomi, gdje je igrao od 2008. do 2019. godine. Upravo je tamo stekao status superzvijezde i u sezoni 2016./17. postao MVP lige, ostvarivši povijesni prosjek triple-doublea tijekom cijele sezone – nešto što nije viđeno još od Oscara Robertsona.

Nakon Oklahome nosio je dresove Houstona, Washingtona, Lakersa i Clippersa, a prethodnu sezonu proveo je u Denver Nuggetsima.

U Sacramentu će ga dočekati i hrvatski reprezentativac Dario Šarić koji je ovog ljeta također zamijenio Nuggetse za Kingse. Iako više nije onaj dominantni igrač iz svojih MVP dana, Westbrook i dalje donosi iskustvo, borbenost i snažan utjecaj u svlačionici. U momčadi Sacramenta, koju predvode De’Aaron Fox i Domantas Sabonis, mogao bi biti ključni kreator s klupe.

