LeBron odlazi, ali što će biti s Bronnyjem? Postoje dvije opcije

Promjena sredine LeBrona Jamesa stavila je upitnik iznad glave njegovog sina Bronnyja, koji je i dalje član Lakersa.
Kako stvari stoje, nasljednik čovjeka koji je postigao najviše poena u povijesti NBA-a neće krenuti njegovim stopama i zaputiti se u Philadelphiju.
Prema informacijama ESPN-a, agent obitelji James, Rich Paul, jasno je poručio da LeBron i Bronny nisu “paket“. Bivši student sveučilišta USC ima garantiran ugovor s Lakersima i očekuje se da sezonu počne u Kaliforniji.
Međutim, to ne znači da je njegova budućnost u Gradu anđela u potpunosti sigurna. Pošto Lakersi i dalje traže način da dovedu Jonathana Kumingu u svoje redove, moguće je da će 21-godišnjak završiti u trade paketu za krilnog igrača Atlante.
Uz njega bi u Hawkse mogli otići još Dalton Knecht, Jaden Hardy i pravo na zamjenu picka prve runde 2032. godine, dok bi bivši član Golden Statea stigao na priobalje. Dakle, Bronny je daleko od nedodirljivog.
James Mlađi je u žuto-ljubičastom dresu odigrao 69 utakmica, uz skromne prosjeke od 2,7 poena i 1,1 asistencije po dvoboju. Poslije neefikasne debitantske sezone, u drugoj je ostavio znatno bolji dojam.
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