LeBron James objavio u kojem klubu nastavlja karijeru

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AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver Image

LeBron James je u prošloj sezoni nastupao za Los Angeles Lakerse u svojoj 23. sezoni karijere u NBA ligi. Dugo se pričalo o tome hoće li "Kralj" nastaviti svoju karijeru, a sada je stigla potvrda.

U emotivnom obraćanju svojim fanovima objavio je kako njegova priča ide dalje i to u Philadelphia 76ersima. To će LeBronu biti četvrti klub u karijeri nakon Cleveland Cavaliersa, Miami Heata i Los Angeles Lakersa.

“Mislio sam da je gotovo kad je sezona završila. Nisam bio spreman to odmah objaviti i znao sam da mi treba vremena kako bih donio konačnu odluku, ali bio sam gotovo siguran da sam odigrao svoju posljednju utakmicu.

Bio sam iskren na posljednjoj konferenciji za medije kada sam rekao da se moram zapitati volim li još uvijek ovu igru. Istina je da je i dalje iskreno volim i osjećam da još imam puno toga za dati.

Posljednjih nekoliko tjedana bilo je zaista posebno. Nikada prije nisam imao priliku stati, ne znati što slijedi i uzeti vrijeme samo za razmišljanje. Proveo sam nekoliko prekrasnih mjeseci s ljudima koje volim pokušavajući shvatiti što je za mene ispravno. Ovo je moja konačna odluka. Ne donosim je zbog novca. Ne donosim je zbog obitelji. U ovom trenutku pitam se samo zbog čega još uvijek igram.

I dalje želim podnositi žrtvu. I dalje želim naporno raditi. I dalje želim svakodnevno davati maksimum. I dalje se želim natjecati, pobjeđivati i imati priliku ponovno osjetiti kako je osvojiti naslov prvaka.

Vjerujem da mogu pomoći Philadelphia 76ersima da postanu momčad sposobna osvojiti naslov i neizmjerno se veselim što ću donijeti novu energiju navijačima te započeti ovo posebno, posljednje poglavlje svoje karijere.

Hvala, Los Angeles. Miami, zauvijek ćeš imati posebno mjesto u mom srcu, a sjeveroistočni Ohio uvijek će biti moj dom”, napisao je LeBron u svojoj poruci.