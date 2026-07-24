As: NBA liga blokira Hezonjin plan

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Cordon Press via Guliver

Mario Hezonja sve se češće spominje u kontekstu NBA lige...

Prema Arisu Barkasu iz Eurohoopsa, NBA neće dopustiti da bilo koja franšiza potpiše ugovor s Marijom Hezonjom isključivo kako bi ga ubrzo otpustila i tako mu omogućila povratak u Euroligu. Liga smatra da bi takav potez narušio njezin ugled te mogao dovesti do službene istrage i ozbiljnih sankcija.

Posljednjih dana upravo se o takvom scenariju govorilo kao o jednoj od mogućnosti da 31-godišnji hrvatski krilni igrač sljedeće sezone ponovno zaigra u Euroligi. Plan je bio da Hezonja potpiše jeftin ugovor u NBA-u – bilo veteranski minimum, dvosmjerni ugovor ili Exhibit 10 – aktivira NBA klauzulu iz ugovora s Real Madridom, a nakon što ga američka franšiza otpusti, vrati se u Europu prije početka nove sezone, piše As.

Međutim, iz Sjedinjenih Američkih Država poručuju da takva opcija uopće nije realna. NBA smatra da bi dopuštanje takvih manevara narušilo vjerodostojnost lige, posebno u trenutku kada intenzivno radi na projektu NBA Europe. Zbog toga će pomno pratiti svaki potez koji bi mogao izgledati kao formalnost s ciljem oslobađanja igrača i njegova povratka u europsku košarku.

Ako bi Hezonja aktivirao izlaznu klauzulu i platio odštetu, preostale bi mu samo dvije mogućnosti – ostati u NBA-u ili nastaviti karijeru u Real Madridu. Povratak u Europu nakon takvog poteza, prema svemu sudeći, ne dolazi u obzir.

Interes iz NBA-a ipak postoji. Novinar Marc Stein objavio je da su Cleveland Cavaliersi među najozbiljnijim kandidatima za dovođenje hrvatskog reprezentativca, no svaki daljnji razvoj situacije mogao bi ovisiti i o raspletu budućnosti LeBrona Jamesa.

Ni Real Madrid ne promatra situaciju sa strane. U madridskom klubu nisu zadovoljni načinom na koji Hezonjin tabor vodi cijeli proces te smatraju da imaju pravnu osnovu za traženje odštete ako hrvatski košarkaš završi u Europi nakon aktiviranja klauzule koja je predviđena isključivo za odlazak u NBA. Unatoč svemu, izvori bliski klubu tvrde da trener Pedro Martínez ostaje miran i nije zabrinut razvojem događaja.