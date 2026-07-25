Sprema se spektakl za Hrvata koji je napravio ‘nemoguće’: ‘Zaslužio je ovo, nadamo se tisućama ljudi’

Umirovljeni hrvatski nogometni trener Mirko Jozić boravit će od 12. do 20. rujna u Čileu, gdje će sudjelovati u obilježavanju 35. obljetnice osvajanja Copa Libertadores s Colo Colom, objavio je čileanski klub.

Jozić (86), koji je 1991. godine doveo Colo Colo do prvog i jedinog naslova južnoameričkog prvaka u povijesti čileanskog nogometa, u Čile stiže na poziv kluba u sklopu višednevnog programa posvećenog jednoj od najvećih generacija u povijesti kluba.

Tijekom njegovog boravka planiran je niz javnih događanja na kojima će Jozić ponovno susresti navijače i bivše igrače momčadi koja je osvojila Copa Libertadores pobjedom 3:0 protiv paragvajske Olimpije u finalu na stadionu Monumental. U programu će sudjelovati i članovi te povijesne generacije.

Predsjednik kluba Edmundo Valladares potvrdio je da su u tijeku razgovori s upravom kako bi se stadion Monumental stavio na raspolaganje za središnje okupljanje navijača i Jozićev svečani doček.

“Vraća se svojoj kući. Nadam se da će to biti veliko slavlje. Zaslužuje priznanje zajedno s cijelom generacijom Colo Cola iz 1991. godine. Nadamo se da će se okupiti tisuće ljudi”, rekao je Valladares.

Jozić je u videoporuci, emitiranoj prilikom najave njegova dolaska početkom lipnja, zahvalio na pozivu.

“Želim zahvaliti predsjedniku Edmundu Valladaresu, Pedru Ruminotu i ostalim čelnicima Kluba na pozivu. Vidimo se početkom rujna. Nadam se da ćemo svi zajedno proslaviti ovaj veliki događaj punim plućima i s ljubavlju prema Colo Colu. Uvijek je lijepo biti navijač Colo Cola“, poručio je hrvatski trener.

Njegov dolazak pozdravili su i bivši igrači slavne momčadi, među njima i Marcelo Barticciotto, koji je istaknuo kako Jozić zaslužuje posebno priznanje za ono što je učinio za klub.

Sa šest osvojenih natjecanja Jozić je najtrofejniji trener u povijesti Colo Cola, osnovanog 1925. godine u glavnom gradu Santiagu. S klubom, nazvanim po poglavici naroda Mapuche, koji danas živi u Čileu i Argentini, osvojio je tri domaća i tri međunarodna natjecanja.

Bio je prvak Čilea (1990., 1991. i 1993.), pobjednik Cope Libertadores (1991.), južnoameričkog Kupa pobjednika kupova (1992.) i osvajač Interameričkog kupa (1992.) tijekom četiri godine provedene u klubu.