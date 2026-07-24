Hezonji se komplicira situacija oko odlaska u NBA, nije na vrijeme uplatio klauzulu

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AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver Image

Kapetan košarkaša Real Madrida, 38-godišnji Sergio Llull, produžio je ugovor s europskim doprvakom Real Madridom za dodatnu sezonu, do ljeta 2027., dok istovremeno nije poznato hoće li ondje ostati i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja.

Llull je u Real stigao još 2007. te će uskoro započeti svoju 20. sezonu u dresu madridskog kluba.

“On na uzoran način predstavlja vrijednosti našeg kluba”, priopćio je u petak Real Madrid.

Tijekom karijere u Realu osvojio je ukupno 29 trofeja – tri naslova prvaka Europe, jedan Interkontinentalni kup, devet naslova prvaka Španjolske, sedam Kupova kralja i devet španjolskih Superkupova.

Llull je ujedno rekorder kluba po broju nastupa s 1.249 odigranih utakmica.

Dok je status Llulla razriješen, i dalje je neizvjesna situacija oko 31-godišnjeg Hezonje, koji je bio proglešen najboljim igračem (MVP) ligaškog dijela prošle sezone. Krilni igrač ima važeći ugovor s Realom na još tri godine, ali posljednjih tjedana španjolski mediji nagađaju o mogućem odlasku u NBA ligu.

Hezonja je, navodno, obavijestio upravu da želi aktivirati klauzulu iz ugovora o odlasku u NBA, ali nije na vrijeme uplatio traženih 850.000 dolara. Klauzula koju ima ugrađenu u ugovor s Realom, onemogućuje mu da bez odštete prijeđe u bilo koju drugu europsku momčad.

Klub zasad nije objavio nikakve informacije o njegovu statusu za sljedeću sezonu. Hezonja, koji se također nije oglasio, nije na fotografiji kojom je klub predstavio nove dresove za nadolazeću sezonu. I dalje je, međutim, naveden kao član Real Madrida na klupskoj internetskoj stranici.

Real Madrid prošle sezone nije osvojio niti jedan trofej, prvi put nakon 2011., nakon čega je s klupe otišao trener Sergio Scariolo, koji je u više navrata javno iskazivao pohvale za Hezonjine nastupe, a Dubrovčanin je bio prvi igrač Reala koji se putem društvenih mreža zahvalio proslavljenom talijanskom treneru za suradnju.

Scariola je zamijenio Pedro Martinez koji je u prošloj sezoni s Valencijom osvojio španjolsko prvenstvo i izborio nastup na Final Fouru Eurolige.