Nesuđeni hrvatski izbornik ispisao povijest Belgije, za SK otkrio zašto je prihvatio poziv bivšeg prvaka Europe

Dario Gjergja, košarkaški trener koji je u Belgiji stekao status zvijezde, nedavno je odlučio doći na klupu francusko prvoligaša Limogesa. No, prije nego počne sezona vodit će reprezentaciju Belgije na Eurobasketu.

U trenucima dok hrvatska košarka proživljava najtežu godinu od osamostaljenja, jer činjenica jest kako seniorska reprezentacija po prvi puta u povijesti nije izborila plasman na Eurobasket, 49-godišnji zadarski stručnjak iza sebe ima možda najuspješniju sezonu u karijeri.

S belgijskim klubom Oostende nedavno je osvojio rekordni 14. uzastopni naslova prvaka države, a prije toga je sa odveo reprezentaciju Belgije na Eurobasket.

Da njegov rad vrijedi pokazale su i brojne ponude koje je dobio od europskih klubova da bi na koncu izabrao francuski prvoligaš Limoges, jedan od povijesno najuglednijih klubova francuske košarke. I sam nam je potvrdio kako je bilo unosnijih ponuda, ali je ranije dao riječ predsjedniku Limogesa i nije želio prekršiti dogovor.

Činjenica jest kako je Zadranin Dario Gjergja, koji Oostende vodi od 2011. godine, ukupno osvojio čak 29 trofeja na klupi ovog kluba. Malo je reći kako je stekao status zvijezde u zemlji u kojoj košarka nije imala najbolji status, ali 14 godina kasnije sve se promijenilo. Odlazak iz Belgije nije bio nimalo lak potez…

Nedavno ste potpisali dvogodišnji ugovor za francuskog prvoligaša Limoges, nekadašnjeg prvaka Europe. Jeste li takav potez trebali ranije napraviti jer u Belgiji ste osvojili odavno sve što se može?

“Jesam li mogao takav potez ranije napraviti, o tome se može razgovarati. No, s druge strane, one obiteljske a tu mislim ne kćer, mislim da je bio dobar t. fenomenalan potez što sam ostao tako dugo u Belgiji. Svih ovih godina uspjeli smo postaviti stvari na svoje mjesto u klubu i isprofilirali smo Oostende na jedan veći nivo od onog na kojem je bio kad sam došao. Danas svi u europskoj košarci znaju za Oostende, znaju da se radi o organiziranom i strukturiranom klubu koji je u europskim okvirima mali, ali isto tako klubu koji se može sa svakim se natjecati i nadigravati. No, eto sve ima svoj kraj pa tako i moj put u Belgiji, ali isto tako moram reći kako me dirnulo kako su se gledatelji i naši najvatreniji navijači oprostili od mene. To što su mi priredili na zadnje dvije-tri utakmice je teško riječima opisati jer to je jedna takva ljubav… Jednostavno mora čovjek nekako i puknuti i naravno da je došlo do emocionalne blokade gdje jednostavno moraš pustiti suzu. I ovim putem zahvaljujem svima u klubu na dugogodišnjem povjerenju, a ja mislim da sam im sve vratio.“

Po čemu je Oostende poseban u belgijskoj košarci osim po brojnim trofejima?

“Od mog dolaska radili smo u principu na dva programa paralelno, a to je tzv. development program (razvoj igrača) te smo uz to pokušavali osvojiti što više trofeja. Ukratko, iz godine u godinu smo sve to pripremali i na tome radili te mogu reći kako smo uspjeli napraviti zacrtano. Neki će reći da sam možda predugo ostao u Oostendeu, ali ja sam zadovoljan svojim putem. Sad idem probati nešto novo u klubu koji ne igra u niti jednom europskom natjecanju što ima loših, ali i dobrih strana.“

Kakva sam očekivanja od Limogesa, trofejnog francuskog kluba koji ima 11 naslova prvaka i jednu titulu prvaka Europe. Zadnji naslov osvojen je prije 10 godina?

“Doslovno krećemo od nule jer od svih igrača ostaju tek četvorica i prvo treba posložiti potpuno novu momčad. Imat ćemo dovoljno vremena jer igramo jednu utakmicu tjedno i cilj je prvo odraditi najbolje moguće pripreme. Cilj je za sezonu pripremiti i isprofilirati nekoliko mlađih igrača koji su u klubu i koje pratim, a uz to ćemo pokušati izboriti plasman u play-off. Želja mi je posložiti i konkurentnu ekipu, ali svi koji prate košarku znaju kako je francuska liga odlična. Ukratko, samo onaj koji ne prati košarku može pričati da nije tako jer francuska liga je prije svega jedna fizička liga gdje doslovno svatko svakoga može pobijediti. OK, odskaču tri euroligaša, a to su Monaco, Paris i Asvel, a tu su još Chalet koji je iznenađenje sezone kao što je prošle godine to bio Bourg-en-Bresse. Ukratko, svake godine pojavi se neke ekipa koja odskače uz već spomenuta tri euroligaša i jednostavno ne možeš ići negdje u goste i reći: Pobijedit ću danas lako. Igra se prava fizička košarka i sve ekipe odlično trče tako da čak ni euroligaši u francuskoj ligi ne pobjeđuju baš sve lagano što se moglo i vidjeti u prošloj sezoni. Za mene je ovo iskustvo više i sigurno će mi trebati vremena da se što bolje prilagodim, pogotovo jer ću imati većinom nove igrače.“

Kako će Limoges, koji će ljubitelji košarke moći pratiti u programu Sport Kluba, igrati. Je li momčad za novu sezonu posložena.?

“Roster još nije složen niti 50%, tako da imamo puno posla kako bismo sve posložili. Nadam se da ćemo to u idućih dva tjedna uspjeti završiti. Što se stila igre tiče pokušat ćemo neke stvari promijeniti, igrati malo drugačije, ali prije toga trebamo svi uložiti puno truda u rad tijekom priprema.“

“Mislim da hrvatskog igrača neće uspjeti dovesti. Zašto? Jer za one koje bi mi možda htjeli nemamo dovoljan budžet, ali nikad ne reci nikad… Što se Perinčića tiče moram reći kako smo prijatelji punih 35 godina, a kako je Ivan bio slobodan brzo smo se dogovorili. Pratio sam njegov rad, radio je odličan posao u Zaboku i nakon toga u Dubrovniku koji je uveo u Premijer ligu. Uzo to je godinama bio u stožeru A reprezentaciji Hrvatske. On je čovjek koji zna i razumije košarku, a meni će svakako biti puno lakše uz sebe imati čovjeka kojeg dugo poznajem.“

Uhvatili smo vas uoči odlaska na Ljetnu NBA ligu u Las Vegas. Kakav vas tamo raspored čeka?

“Želja mi je pogledati što više utakmica i svakako zapisati koje zanimljivo ime u bilješke kako bih doveo što bolje pojačanje u Limoges. Uz to, plan je da kao belgijski izbornik razgovaram i s naša dva NBA igrača, a to su Mitchell i Camara. S njima bismo na Eurobasketu bili potpuno drukčija momčad.

Kada smo već kod reprezentacije Belgije, uskoro vas čekaju pripreme za Eurobasket koji počinje krajem osmog mjeseca?

“Još uvijek ne znam u kojem ćemo sastavu igrati, a puno toga ovisi o dva NBA igrača koja sam spomenuo. Prvi dio priprema obavit ćemo u Sloveniji, na Kranjskoj Gori i samo se nadam kako neće biti novih otkaza. Za Belgiju je velika stvar što se opet plasirala na Eurobasket, a želja mi je da ponovimo uspjeh s prošlog turnira kad smo prošli skupinu izborili osminu finala. Potencijala svakako imamo, ali isto tako imamo puno veći problem kod nekih momaka koji nemaju taj nacionalni ponos što igraju za reprezentaciju. To je puno veći problem koji trenutačno Belgija jer nekim igračima je važnije otići na koledž u SAD nego igrati za svoju domovinu. Ukratko, nismo baš u nekoj bajnoj situaciji, ali oni koje ću imati na raspolaganju dat će sigurno sve od sebe. Nije nam nimalo laka grupa jer su uz nas tu Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael i Island te mislim da će biti super uspjeh ako uspijemo ući među četiri i proći u osminu finala.“

Bez NBA zvijezda i euroligaških igrača u kvalifikacijama ste znali pobjeđivati neke moćne reprezentacije koje imaju puno veću bazu. Dakle, kvaliteta postoji i to ipak nešto govori?

“Istini, dobivali smo neke ozbiljne reprezentacije i to je odlično iskustvo. Jednu Španjolsku smo dobili dva puta, zatim dobivali smo Srbiju, Litvu, Poljsku, Češku… Pokazali smo da sa svakim možemo igrati i no za nešto više nam nedostaje iskustva. Pripremit ćemo se što je moguće bolje, a u kojem ćemo sastavu igrati još uvijek ne znam dok ne obavim neke razgovore.“

Moramo se dotaknuti i hrvatske košarke koja se nalazi u najtežoj godini dosad. Je li vam smeta što vas mnogi etiketiraju kao ‘nesuđenog hrvatskog izbornika’. Naime, poznato je kako ste bili odabir tadašnjeg sportskog direktora Ace Petrovića, ali ne i ljudi u HKS-u?

“Iskreno, odlučio sam o toj temi ne pričati jer niti želim komentirati hrvatsku košarku kad godinama nisam prisutan u noj, a uz to mislim da nemam niti pravo to komentirati. Eto, što se dogodilo – dogodilo se. Mislim da je sve rečeno u jednoj nedavnom intervjuu od gospodina Jasmina Repeše kad je između ostalog rekao „kako moramo biti bolje strukturirani te da moramo imati jasne ideje u svakome pogledu.“ Mislim da je to ključ.“

Dakle, kao dečko iz Zadra još uvijek imate dvije velike neispunjen želje u karijeri. Prva je da vodite Zadar u punom Višnjiku, a druga da postanete jednoga dana hrvatski izbornik?

“Idem svojim putem, pa gdje me to odvede. Zadar će vjerojatno doći jednog dana, a što se tiče reprezentacije, mislim da tu uopće nije bitno tko si, što si, nego s kim si u dobru. Eto, to je sve što ću reći na tu temu! Hrvatska ima jako dobrih trenera i žao mi je što neki drukčije misle i nadam se da će se po tom pitanju nešto promijeniti.“



