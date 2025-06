Perasović za SK: ‘Bojan Bogdanović je bio krema europske košarke’

Podijeli :

Nakon što je Bojan Bogdanović objavio kako odlazi u igračku mirovinu za Sport Klub je svoj komentar dao jedan od njegovih trenera Velimir Perasović.

Vijest kako je u 37. godini života Bojan Bogdanović zaključio svoju igračku karijeru poprilično je odjeknula u medijima. Tu odluku su ubrzale dvije operacije (ruka i noga) te dug oporavak, ali i činjenica da u prošloj sezoni zbog toga nije uopće igrao.

Tako je stasiti Mostarac, koji trenutačno odmor provodi u Dubrovniku gdje je s obitelji pronašao svoj drugi dom, objavio na svom Instagram profilu emotivno pismo u kojem između ostalog zahvaljuje i svim svojim trenerima.

Među svim tim trenerima važno mjesto svakako ima i bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Velimir Perasović, trenutačno trener ruskog Uniksa iz Kazanja.

Kad je Bogdanović imao 20 godina vodio ga je u Ciboni i među prvima je u njemu prepoznao ogroman potencijal, a nešto kasnije vodio ga je i u reprezentaciji Hrvatske.

„Nakon moje prve sezone u Ciboni, koja je tad imala moćnu momčad, pridružio nam se i tada 20-godišnji Bojan Bogdanović. Ukratko, došlo je do velikog financijskog pada i naslućivalo se da nećemo imati financijske mogućnosti kao prethodnu godinu. Prkačin je otišao, Kus je također otišao, a došli su nam neki manje poznati igrači među kojima je bio i Bogdanović, a stigli su nam još Amerikanac Gordon i Marko Tomas. Kad je Bogdanović u pitanju znao sam da je bio u Realu i Murciji gdje se baš nije naigrao i nije bio priliku. Tad su o njemu kružila oprečna razmišljanja tipa: nema ti ništa od njega ili bit će sjajan! Uglavnom trebalo ga je probati i sjećam se kad se pojavio na prvom treningu da je moj prvi dojam je bio kako je riječ o fizički spremnom momku koji je ambiciozan i pun energije, koji ima kapacitet, ali koji još nije eksplodirao. I te sezone upravo su Bogdanović, Gordon i Tomasa bili nositelji igre“, kazao je za Sport Klub 60-godišnji Perasović.

Prisjetio se tih dana u Ciboni, ali i zagrebačkog finala ABA lige u krcatoj Areni protiv Partizana i neviđene nesreće u toj utakmici:

„Bogdanović se te sezone polako izborio za svoje mjesto jer je krenuo kao igrač sa klube. Do kraja sezone je postao jedan od glavnih igrača, a meni je posebno u sjećanju ostala ona trica u finalu protiv Partizana sekundu prije kraja utakmice. Ali sve je pokvario Kecman košem preko cijelog terena… No, već tada se kod Bojana vidjela fizička moć i izuzetna preciznost za tri poena. Samo je bilo pitanje vremena i načina kada će Bojan eksplodirati. No, iskreno teško je tad netko mogao očekivati da će postati tako dobar igrač koji će napraviti tako dobru karijeru u NBA ligi. OK, odmah se vidjelo je je poseban i ja sam bio uvjeren da će imati sjajnu karijeru jer je u nekim utakmicama ABA lige, ali i Eurolige dominirao. Uostalom, s tom momčadi stigli smo nadomak plasmana među TOP 16 Eurolige, na svega jednu pobjedu i ta Cibona bila je zadnja Cibona koja je nešto značila u Europi. Ukratko, te sezone Bojan je svima pokazao da je igrač od kojega se mogu očekivati velike stvari.“

Kad je Bojanova NBA karijeru u pitanju Perasović je dodao:

„Bojan je imao visok rang šuta. On je s 10 metara mogao šutirati tako lagano, kao da baca lopticu od tenisa. S vremenom je popravio prodor, ali i šut s poludistance kako bi postao još bolji igrač. Bio je vrlo čvrst, snažan tj tip igrača koji može izdržati može izdržati svakakav napor i meni je izgledao kao čovjek koji se ne može ozlijediti. No, kad prođeš 33, 23 godine života ozljede postanu teže i duže se oporavljaš.“

Kad je bio blizu svog vrhunca vodili ste Bogdanovića 2015. na Eurobasketu, ali dogodio se neviđen peh?

„Sve što sad kažem ispada kao nekakvo opravdanje, a ja nikad nisam volio opravdanja. No, Bojan je protiv Slovenije pao i doživio je potres mozga t eje odmah dobio zabranu igranja od strane liječnika da igra. No, silno je želio igrati u osmini finala protiv Češke jer je to bila ključna utakmica. Na tom Eurobasketu ozlijedio se Marko Tomas, Amerikanca Lafayettea smo zamijenili Draperom koji je bio praktički došao sa ljetovanja, a uz to se na zagrijavanju uoči utakmice sa Česima ozlijedio i Kruno Simon. A ta je generacije uoči Eurobasketa dominirala, dva puta smo dobili lagano Njemačku s Nowitzkim, koja je bila sjajna. Dakle, tri igrača koja su trebala biti nositelji su nam se ozlijedila, među kojima je ključan bio baš Bogdanović. Zaista ne volim opravdanja, ali kad se danas sjetim što nam se sve dogodilo, stvarno smo imali nesreću. Meni je taj Eurobasket bio veliko razočaranje, osobno i kolektivno.“

Gdje biste svrstali Bogdanovića među velikim brojem europskih igrača koji su igrali u NBA ligi?

„On je sigurno, od te svoje generacije, jedan od potentnijih igrača u Europi. Kad se napravi lista s individualnim učincima teško je staviti na sam vrh nekoga tko nema reprezentativne uspjehe ili neki NBA trofej. Dakle, kad pričamo o Parkeru, Gasolu, Nowitzkom i drugima to je sam vrh europskih košarkaša po kvaliteti, a da je Bojan napravio nešto veliko s Hrvatskom i on bi ušao u to društvo. No, po mom mišljenju Bojan je definitivno krema europske košarke, pogotovo u svojoj generaciji jer ipak je riječ o igraču koji je nekoliko puta zabio debelo preko 40 koševa na utakmici.“

Za kraj nas zanima gdje vi kao bivši vrhunski igrač i danas iskusan trener, u godinama koje dolaze vidite Bogdanovića kad je košarka u pitanju?

„To ovisi i o njegovim željama. Velik broj igrača kad završavaju karijeru razmišlja tako kao da se više neće baviti košarkom. No, nakon godinu, dvije dana počne raditi onaj crv, koji ja kažem košarkaški crv i puno njih se želi vratiti na ovaj ili onaj način. Neki kao treneri, neki kao funkcioneri, neki kao skauti ili kao menadžeri. Bojan ima poznanstava i može raditi što god hoće u košarci, ali ponavljam sve ovisi od njegove želje.“